15 странных вещей, которые могут вызвать внезапный набор веса

Жизнь - это безумие, которое тянет нас во все стороны. Нам нужно быть здесь и там и каким-то образом добраться домой вовремя, чтобы подготовиться к обеду и обеду на следующий день.
Среди всего этого безумия найти время для себя и для упражнений никогда не стоит на первом месте, пишет yourtango.com.
Независимо от того, нарастал ли ваш вес со временем или он быстро нарастал, мы поговорили с экспертами по всем США, чтобы получить представление об этих неприятных килограммах и о том, что может быть причиной его сохранения.
Вот 15 странных причин вашего внезапного увеличения веса.
1. Стресс
Когда вы испытываете стресс, вы ищите более комфортную пищу, а не что-то полезное, например зеленый смузи или салат. Итак, когда люди увлекаются сладкой пищей, мы видим прибавку в весе.
Жаклин Пиртл, тренер по счастью и автор книги «365 дней счастья», говорит, что стресс может привести к ухудшению отношений с едой.
«Все и каждый - это энергия, и они всегда связаны друг с другом посредством этих энергий - всегда делясь друг с другом. Вы являетесь энергией, как и ваша пища. Связь с вашей пищей до того, как она попадет в ваше тело, означает, что вы соединяетесь с ее энергией и получаете большая часть этого обмена; в результате вам нужно меньше еды », - говорит она.
2. Недостаток сна.
Если вы спите менее шести часов ночью, это может быть еще одной причиной резкого увеличения веса. Фактически, исследование показало, что почти 40 процентов взрослых говорят, что они спят менее шести часов в сутки , а 38 процентов участников исследования были классифицированы как страдающие ожирением.
Крис Брантнер, сертифицированный тренер по науке о сне, говорит, что единственное, о чем люди часто забывают, когда дело доходит до набора веса, - это сон.
«В результате люди, которые спят в среднем шесть часов или меньше, потребляют дополнительно 300+ калорий в день», - говорит Брантнер. «Это во многом связано с тем, что лишение сна вызывает повышение уровня грелина , гормона голода, и снижение уровня лептина, гормона, который помогает вам чувствовать себя сытым».
3. Недостаточно воды.
Вода - это Святой Грааль всего, что мы делаем для своего тела. Включение большего количества воды в свой образ жизни - лучшее, что вы можете сделать, и это дает вашему телу чистый лист для ежедневной работы.
Исследование из журнала эндокринологии и обмена веществ обнаружено следующее: «В 14 здоровых субъектов с нормальным весом (семь мужчин и семь женщин), мы оценили эффект питьевой 500 мл воды на затратой энергии и субстратов скорости окисления, используя весь - комнатная непрямая калориметрия. Влияние питья воды на метаболизм жировой ткани оценивали с помощью метода микродиализа».
Результаты, достижения? Исследователи определили, что «употребление 500 мл воды увеличивает скорость метаболизма на 30 процентов».
Эксперты советуют составлять график, когда вы пытаетесь пить больше воды , например, выпивать определенное количество утром, перед обедом и перед ужином.
4. Недостаточное количество белка.
Низкобелковая диета может вызвать снижение уровня энергии, а также может быть признаком увеличения веса. Белок потрясающе полезен для нашего организма, потому что он более насыщает, чем углеводы или жиры.
В одном исследовании основное внимание уделялось высокобелковой диете и мужчинам, а также влиянию низкокалорийной диеты. Исследователи посадили мужчин с избыточным весом на 12-недельную низкокалорийную диету, при которой одна группа получала «диету, состоящую из 25 процентов белка, а другой - диету, содержащую 14 процентов белка».
Мужчин просили каждый час отвечать на серию вопросов. Исследователи обнаружили, что мужчины в группе с высоким содержанием белка чувствовали себя сытыми в течение дня, «у них было меньше желания есть ночью и их меньше беспокоили мысли о еде».
Итог: если вы замените перекусы с чипсами и другой нездоровой пищей на продукты с высоким содержанием белка, такие как орехи и арахисовое масло, это поможет вашему телу добиться успеха.
5. Искусственные подсластители.
Ребекка Ли, медсестра из Нью-Йорка и основательница Remedies For Me , говорит, что искусственные подсластители не так хороши для вас, как думают люди.
«Многие люди используют заменители сахара в качестве средства для похудания, но эти подсластители действительно могут способствовать увеличению веса», - говорит она.
Фактически, одно исследование показало, что «у мышей, получавших сахарин, сукралозу или аспартам, развилась непереносимость глюкозы, метаболическое состояние, связанное с ожирением и диабетом 2 типа. Искусственные подсластители изменили микробиомы кишечника животных в сторону баланса бактерий, связанных с метаболическими заболеваниями. "
6. Запор.
Опорожнение кишечника может отбросить вас назад по многим причинам. Если вы не идете на второй план на регулярной основе, возможно, в вашем рационе есть основная проблема или требуется больше клетчатки.
Шеннон Конклин, сертифицированный инструктор по гидротерапии толстой кишки, внесла свой вклад.
«Когда мы не ходим регулярно, отходы, токсины и даже гормоны, от которых наше тело пытается избавиться, могут снова всасываться в наше тело. Мы все знаем, что гормональный дисбаланс приводит к увеличению веса», - предупреждает она. « Отходы также затвердевают и оседают в карманах нашей толстой кишки . Гниющие отходы помогают паразитам, вредным бактериям и грибкам процветать. Все это приводит к воспалению и увеличению веса».
7. Слишком много соли.
Если вы ели много продуктов с добавлением соли, это может заставлять ваше тело удерживать воду и удерживать лишний вес.
Джованна Абрахам, фитнес-профессионал и спортсменка в бикини, советует: «Начало новой программы тренировок вызывает разрывы в мышцах, и они наполняются водой, вызывая дополнительный набор веса, поскольку ваше тело приспосабливается и начинает перераспределять мышцы и формировать форму».
Авраам также предупреждает, что нужно знать о еде, которую вы заказываете в ресторанах, потому что соль может скрываться в продуктах, которых вы не ожидаете.
«Если вы заказываете салат с уже смешанной заправкой или сыром, будьте осторожны. Иногда эти заправки и другие начинки за один присест могут содержать более 500 калорий! Если вы делаете это ежедневно, вес добавит довольно быстро. Рассмотрите возможность попросить переодеться на стороне ", - добавляет она.
8. Синдром хронической воспалительной реакции (CIRS).
CIRS - это форма хронического воспаления, которое может изменять рецепторы лептина в гипоталамусе, влияющие на чувство сытости (мы слышали это слово раньше).
CIRS может вызывать другие хронические болевые расстройства, такие как фибромиалгия, синдром хронической усталости, заболевания, связанные с плесенью, хронический синдром Лайма и другие.
9. Дефицит магния.
«Магний имеет решающее значение для здорового похудания, потому что он активирует сотни ферментов, контролирующих пищеварение, всасывание и использование белков, жиров и углеводов», - предупреждает Борис Левицкий, эксперт по управлению стрессом и диетам.
«Трудно похудеть, если ваш метаболизм и выработка энергии не работают эффективно. Мы не чувствуем, что происходит на клеточном уровне, но мы знаем, что наши клетки производят энергию в митохондриях. энергии, ваши клетки не работают так эффективно, как следовало бы », - добавляет он.
10. Эмульгаторы.
Не знакомы с этим словом? Что ж, мы можем почти гарантировать, что у вас был хотя бы один в вашей жизни.
По словам Ли, мороженое, майонез, маргарин, шоколад и колбаса - это всего лишь несколько эмульгаторов, которые могут быть в вашем повседневном рационе.
В одном исследовании , которое проводилось на мышах, результаты показали, что эмульгаторы изменяют кишечные бактерии, вызывая воспаление. Мыши, получавшие воду, содержащую эмульгаторы, стали тучными и у них развился метаболический синдром - группа факторов риска, повышающих риск сердечных заболеваний.
11. MSG
MSG - ингредиент, который можно найти в большинстве ресторанов быстрого питания. По словам Ли, глутамат натрия (глутамат натрия) является усилителем вкуса, который содержится в китайских блюдах.
Согласно исследованию 750 китайских мужчин и женщин, «те, кто потреблял больше глутамата натрия при приготовлении пищи, почти в три раза чаще имели избыточный вес, чем те, кто его потреблял. Повышение риска ожирения не зависело от физической активности и общего количества потребляемых калорий. . "
12. Экологические химические вещества.
В воздухе вокруг нас могут оставаться не очень хорошие вещи, которые могут проникать в наши тела.
По словам Ли, «многие экологические химические вещества привели к увеличению веса при тестировании на животных в низких нетоксичных дозах. Примеры включают тяжелые металлы, растворители, охлаждающие жидкости, пестициды и пластмассы (такие как BPA, используемые в контейнерах для продуктов питания и напитков). "
13. Употребление нежирной пищи.
Если вы потребляете нежирную пищу, это может привести к тому, что вы будете есть больше, потому что, по нашему мнению, она нежирная и приемлемая! Ли советует, если вы пытаетесь похудеть, избегать полуфабрикатов, фаст-фуда и «продуктов, выращенных на интенсивных фермах».
«Грамм на грамм, жир содержит более чем в два раза больше калорий, чем белок или углеводы, поэтому люди склонны считать, что продукты с пометкой« с низким содержанием жира »хороши для похудания», - делится Ли.
14. Упражнение.
Я знаю, о чем вы думаете, но выслушайте меня.
Пытаясь вернуться к привычному фитнесу, мы замечаем, что думаем: «Я только что пробежал две мили, так что теперь я могу пойти съесть немного картофеля фри». К сожалению, все работает не так.
Руджеро Лода, спортсмен, говорит: «Я вижу, что многие люди начинают бегать, чтобы избавиться от лишнего жира. Причина в том, что они чувствуют себя в таком месте, как:« Я тренировался сейчас, поэтому могу съесть апельсиновый сок и кусочек » пирога! ' На самом деле калорий, которые они потребляют во время занятия, меньше, чем калорий, которые они съедают в качестве награды за такую активность ".
Заканчивая тренировку, не направляйтесь сразу к напиткам с девушками. Иди домой и приготовь себе хороший протеиновый коктейль, который поможет твоим мышцам расти!
15. Почечная недостаточность.
Если вы быстро набираете вес, возможно, проблема связана с работой почек.
Когда ваши почки задерживают лишнюю жидкость, ваше тело может выглядеть опухшим. Таким образом, хотя вы можете думать, что набираете вес, это ваше тело набухает в результате задержки жидкости в почках.
Многие лекарства также могут вызывать почечную недостаточность, поэтому обязательно проконсультируйтесь с врачом.