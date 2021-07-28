3 знака зодиака, которые узнают, кто их любит, с 27 июля по 9 августа 2021 года

Любовь витает в воздухе, и три знака зодиака узнают, кто их любит, во время Меркурия во Льве, начиная с 27 июля 2021 года.
Меркурий во Льве будет с 27 июля по 9 августа 2021 года в этом году.
Какое интересное время мы собираемся пережить, начиная с 27 июля, когда нам представят необычный транзит, известный как Меркурий во Льве, пишет yourtango.com.
И что могло бы сделать этот аспект таким интригующим? Все дело в идее смелого общения.
Лев дает нам силу, смелость - смелость делать то, что другие не могут сделать. Его сила горячая, живая - готова. Когда Меркурий, планета общения , скорости и эффективности, входит во Льва, мы можем обнаружить, что внезапно многое из того, о чем мы думаем, становится более точным и более легким для выражения.
Прямо сейчас мы чувствуем себя бесстрашными; мы можем сказать, что у нас на уме ... особенно когда речь идет о том, чтобы сказать кому-то, что мы любим, что мы любим его.
И хотя некоторые из нас наберутся смелости, чтобы рассказать кому-нибудь о своих чувствах к ним, те, кто находится по другую сторону медали, станут получателями нашей любви, и это будет замечательно!
Это может быть очень хорошее, очень исцеляющее время для многих из нас. В такой ситуации могут оказаться, в частности, три знака.
Знаки зодиака, которые узнают, кто их любит, во время Меркурия во Льве с 27 июля по 9 августа 2021 года:
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Вы найдете этот переход очень полезным, Близнецы, поскольку он наконец-то откроет что-то в ваших отношениях - истину, которую необходимо услышать: вы любимы.
Вы потратили так много времени на воспитание этого недоверия к себе, и людям было очень трудно любить вас, в основном потому, что вы поставили так много препятствий.
Ваша защита сейчас отключена, и вы стали уязвимыми из-за события « Меркурий во Льве» . Это означает, что вы готовы услышать, что вот-вот произойдет на вашем пути.
Кто-то любит вас - и да, Близнецы, это реально - это не шутка или розыгрыш. Вы действительно любимы, и если вы хотите получить полный опыт, позвольте этому случиться.
Впитайте его, как губку, и знайте, что вы достойны этой прекрасной исцеляющей любви.
Лев (23 июля - 22 августа)
В наши дни жизнь кажется вам чертовски хорошей. Вы живете в сезон своего знака, и вы чувствуете себя сильным и способным. Интересно, что вы также чувствуете себя несколько сосредоточенным и уравновешенным; ваши страсти находятся под контролем, и даже если вы знаете, что временами немного взбалмошны и импульсивны, все, что вы испытываете в эти дни, кажется вам приятным и твердым.
Начиная с 27 июля, это хорошее чувство будет переводиться как уверенность - не высокомерие, а настоящая искренняя уверенность, и с этой вновь обретенной силой приходит вновь обретенная храбрость - такая, которая позволит вам показать кому-то, как сильно вы любите их.
В прошлом вы сдерживались, думая, что не хотите в конечном итоге рассказывать кому-то, что любите его, только для того, чтобы получить ответ от Хана Соло: «Я знаю».
Меркурий во Льве дает вам смелость выразить себя, не ожидая неправильного ответа.
Козерог (22 декабря - 19 января)
На что способна любовь? Вы были весьма бережливы как в своей любви, так и в том, как вы ее выражаете.
Конечно, у вас могут быть успешные и романтические отношения, но вы не из тех, кто действительно хвастается, когда дело доходит до сладких разговоров и признаний в любви.
А вот Меркурий во Льве, чтобы дать вам видение того, как живет другая сторона ... этот любопытный транзит вот-вот ослабит ваши запреты и поможет вам освободиться от ваших некоммуникативных привычек.
Вы не можете себе представить, как счастливы вы собираетесь сделать кого-то, Козерог - они этого ждали, и хотя вам это может показаться не таким уж удивительным, это для них.
Что вы извлечете из этого опыта, так это осознание того, насколько для вас действительно важно выражать эту любовь. Вам не нужно больше сдерживаться - позвольте любви открыть дверь к еще большему опыту.