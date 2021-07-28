Неожиданный цвет волос для каждого знака зодиака в пандемийное лето 2021 года

Так что этот год был полон взлетов и падений (и, возможно, даже ужасающих петель). Вы уже готовы к новому году? Я знаю. Иногда в жизни нам просто нужно сделать что-то совершенно безумное, чтобы найти свое место. Например, изменить наш стиль, чтобы он соответствовал нашему знаку зодиака, цвету волос и всему остальному.
Итак, почему бы не начать с чего-нибудь легкого, но совершенно радикального? Например, новая прическа. Как известная шутка Коко Шанель: « Женщина, которая стрижет волосы, скоро изменит свою жизнь », пишет yourtango.com.
Теперь, если вы отращивали волосы, кажется, навсегда, или если вы только что привыкли к стилю, который вам подходит, понятно, что вы не захотите все отрубить. Этому материалу нужно много времени, чтобы вырасти снова!
Почему бы вам не пойти на что-то большее в вашем стиле. Нравится цвет? Она не обязательно должна быть перманентной (хотя химическая завивка всегда выглядит потрясающе!) - у них есть всевозможные временные краски и мелки, которые держатся всего на пару дней.
В любом случае, это самый великолепный способ начать новое мышление в жизни! Потому что иногда нам всем - независимо от вашего знака - нужен небольшой удар, чтобы измениться.
Так что взгляните и узнайте свой идеальный цвет волос знака зодиака, чтобы вы могли сделать решительный шаг (без необходимости принимать слишком много решений самостоятельно).
От черной до платиновой блондинки - не пожалеешь!
1. Цвет волос Водолея (20 января - 18 февраля): розовое золото.
У вас есть острая способность замечать более тонкие и элегантные детали жизни, что в конечном итоге делает вас суперкреативной и вдохновляющей личностью, поэтому лучший способ показать снаружи все, что вы любите внутри, - это сделать себе волосы из розового золота. Он не только супер элегантный, но и сочетается с любым оттенком кожи.
Кроме того, он удобен в работе (как вам практичность ?!)
2. Цвет волос Овна (21 марта - 19 апреля): ярко-красный.
Вы очень страстны и полны жизни - какой цвет ярче и полон жизни, чем ярко-красный? Ничего такого. Если вы готовы кардинально изменить свою жизнь, это именно то, с чего начать. Красный - это цвет энергии и мотивации - именно то, что вам нужно прямо сейчас. Имеет смысл для огненного знака.
3. Раковый цвет волос (21 июня - 22 июля): Фиолетовый.
Самый эмоциональный знак зодиака, женщина-Рак нуждается в каком-то способе самовыражения, но при этом не ... В этом случае темно-фиолетовый цвет волос говорит миру, насколько вы удивительно уникальны и причудливы, сохраняя при этом эту маленькую загадку. Женщины-Раки - не бойтесь дерзать. Сделайте этот первый шаг, и все остальное будет проще.
4. Цвет волос Козерога (22 декабря - 19 января): насыщенный, темно-синий.
Женщины-Козероги - очень глубокие мыслители, но действительно обладают даром видеть вещи ясно и такими, какие они есть, даже в сложных ситуациях. Так что может быть лучше для демонстрации своей мудрости и уверенности, чем использование темно-синего цвета для разнообразия? Темно-синий сочетается буквально с любым оттенком кожи и выглядит потрясающе. С этого момента идеальное начало вашей (супер-радостной) жизни.
5. Цвет волос Близнецов (21 мая - 20 июня): огненно-оранжевый.
Хорошо, это может показаться немного безумным, но выслушайте меня. Вам нужно что-то, чтобы вывести вас из состояния фанка, и, зная Близнецов, лучший способ сделать это - выйти и поговорить с людьми. Общайся. Никто не любит застревать в тупике и падать на свалку, особенно женщины-Близнецы, поэтому лучший способ сделать это - сделать что-нибудь радикальное. Окрашивать волосы в оранжевый цвет - это не только великолепно (омбре кого угодно?), Но и фантастический способ привлечь к себе людей. Кто сделает комплимент женщине с такими волосами ?!
6. Цвет волос Весов (23 сентября - 22 октября): зеленый.
Зеленый цвет волос недооценивают, но он такой ... свежий. И это как раз то, что вам нужно, чтобы сделать первый шаг в обновленной жизни, не так ли? Этот цвет отлично смотрится на всех, если вы сделаете это правильно, и вы обязательно повернете голову. Кроме того, если вы подберете оттенок, соответствующий вашему тону кожи, он продемонстрирует вашу сияющую и гостеприимную индивидуальность. Сделай это.
7. Цвет волос Льва (23 июля - 22 августа): ярко-желтый.
Хорошо, вы, наверное, думаете, что желтый никому не идет. И вы (отчасти) правы ... если вы говорите о желтом цвете Большой Птицы по всей вашей голове. Но если вы ищете что-то смелое, новое, креативное, привлекательное и супер-сексуальное, выберите ярко-желтый цвет при свете огней. Поговорим о том, чтобы о нем говорили в городе.
Мало того, что они будут выглядеть потрясающе, но и нет никаких сомнений в том, что, гуляя с желтыми волосами, вы так или иначе измените свою жизнь к лучшему с первого дня. Ведь всем известно, что желтый - самый счастливый цвет.
8. Цвет волос Рыб (19 февраля - 20 марта): Голубая русалка.
Женщины-Рыбы очень эмоциональны и интуитивны, поэтому нет лучшего цвета, чтобы выразить этот водный знак, чем синий цвет русалки. Это великолепно - особенно когда сделано омбре, с более светлыми цветами внизу - и не слишком жирным. Просто немного цвета, чтобы придать вам уверенности, которую вы так долго искали, чтобы вырваться из своей скорлупы.
9. Цвет волос Стрельца (22 ноября - 21 декабря): Electric Purple.
Что вам нужно, леди-Стрелец - это толчок. Так что покрасить волосы в электрический фиолетовый цвет - идеальный способ сделать это. У вас есть тонна энергии, которая только и ждет, чтобы ее высвободили, поэтому приобретите этот цвет и сделайте прыжок прямо в то, чем вы действительно хотите заниматься. Ты в этом естественен.
10. Цвет волос Скорпиона (23 октября - 21 ноября): темный, насыщенный, рыжий.
Теперь мы уже знаем, что женщины-Скорпионы очень интенсивны - иногда даже до ошибки. Но, честно говоря, это то, что нам в тебе нравится. Так почему бы не носить этот цвет прямо на улице? Это потрясающий цвет, который сочетается буквально со всем - в этом нет ничего плохого. И поговорим об уверенности. Вы будете править миром в кратчайшие сроки.
11. Цвет волос Тельца (20 апреля - 20 мая): Мятно-зеленый.
Зеленый - это цвет обновления и природы, поэтому он идеально подходит для вас. Придерживайтесь более светлой стороны, чтобы вы могли действительно почувствовать эту яркую энергию и немного бодрости в своем шаге, но этот цвет обязательно будет напоминать вам каждый раз, когда вы смотрите в зеркало, что это изменение для более позитивной жизни - именно то, что вам нужно. Давай, девочка!
12. Цвет волос Девы (23 августа - 22 сентября): голубой или серый.
Итак, лучшее, что есть в Деве, - это то, что вы очень спокойны. И людям это нужно в жизни. Но с переменами, особенно крупными, возникает масса стресса. Поэтому, чтобы сохранять спокойствие и продолжать пить, выбирайте более светлые и спокойные цвета синего или серого. Кроме того, они выглядят потрясающе на всех. Сделайте глубокий вдох и помните - перемены - это хорошо.