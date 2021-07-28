Открытие для больных диабетом 2 сделали ученые

Исследование, проведенное в 15 центрах с участием 175 пациентов с плохо контролируемым диабетом 2 типа в JAMA, показало, что непрерывный мониторинг глюкозы по сравнению с мониторингом глюкометра или прокалыванием пальца значительно снизил их гемоглобин A1C в течение восьми месяцев (-1,1% против -0,16%) соответственно.)
Хотя преимущества непрерывного мониторинга глюкозы для пациентов с диабетом были продемонстрированы ранее, преимущества были хорошо изучены только у пациентов с диабетом 1 типа или пациентов с типом 2, получавших несколько ежедневных инъекций инсулина, называемого прандиальным инсулином, пишет medicalxpress.com
Автор исследования Родика Бусуи, доктор медицины, доктор философии, а также заместитель председателя клинических исследований в Департаменте внутренней медицины Мичиганского университета здравоохранения, говорит, что эта работа является одной из первых, в которых подробно рассматривается влияние наличия доступа и использования непрерывный монитор глюкозы у взрослых с плохо контролируемым диабетом 2 типа, которые лечатся только базальным инсулином, инсулин длительного действия, предназначенный для введения один или два раза в день для обеспечения адекватного уровня инсулина в течение дня и ночи
«Это испытание не только демонстрирует преимущества непрерывного мониторинга уровня глюкозы для этих пациентов, технологии, которая не была покрыта многими страховщиками для людей с диабетом 2 типа, но и эти преимущества были замечены в широком спектре социально-экономического статуса и расовое происхождение ", - сказал Бусуи.
Она добавляет, что примерно половина участников исследования принадлежали к расовому или этническому меньшинству.
В рандомизированное клиническое испытание начался набор пациентов в период с середины 2018 до конца 2019 года с последующим наблюдением в середине 2020 года. Участники получали одну или две ежедневные инъекции базального инсулина длительного действия с или без неинсулиновых лекарств для снижения уровня сахара в крови.
«Эта работа была бы невозможна без партнерства между эндокринологами и врачами первичной медико-санитарной помощи, поскольку все пациенты были набраны и лечились нашими бригадами первичной медико-санитарной помощи», - сказал Бусуи, который также является заместителем директора по клиническим исследованиям в клинике Элизабет Вайзер Касвелл. Институт диабета.
Помимо тестирования эффективности непрерывного мониторинга глюкозы в сочетании с базальным инсулином у участников исследования, Бусуи и ее команда стремились лучше понять, как влияние этого подхода к лечению диабета влияет на приверженность пациентов лечению своего заболевания, а также на их общую удовлетворенность жизнью.
К радости исследователей, 175 участников исследования продемонстрировали лучшую приверженность лечению диабета, и их удовлетворенность жизнью была выше.
«Для меня наиболее захватывающим является то, что эта работа демонстрирует, что использование непрерывного мониторинга глюкозы эффективно для существенного повышения уровня сахара в крови и снижения риска гипогликемии у тех, кто был рандомизирован для использования непрерывного монитора глюкозы по сравнению с обычным уколом пальца, "сказал Бусуи.
«Это может открыть дверь для более широкого охвата этой революционной технологии для всех пациентов с диабетом. Больше пациентов смогут управлять своим диабетом, если у них будет доступ к этому ресурсу, а их лечащие врачи будут осведомлены о преимуществах его использования пациентами. "
Это будущее более доступного здравоохранения уже выглядит немного ярче, так как Medicare недавно объявила об отмене требования четырехразового ежедневного укола пальца, чтобы претендовать на покрытие непрерывным монитором глюкозы.