Какая доза алкоголя снижет риск смерти у сердечников, озвучили врачи
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Какая доза алкоголя снижет риск смерти у сердечников, озвучили врачи

2:00:017/28/2021Фото: pxhere.com
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Авторы предупреждают, что их результаты могут переоценить снижение риска повторного сердечного приступа, инсульта , стенокардии и смерти для умеренно пьющих с ССЗ.

бокалы, алкоголь
Умеренное употребление алкоголя связано с более низким риском сердечного приступа

Употребление до 105 граммов алкоголя в неделю, что эквивалентно 13 единицам алкоголя в Великобритании, менее шести пинт пива средней крепости или чуть более бутылки вина, может быть связано со снижением риска сердечного приступа, инсульта, стенокардии или смерть среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Результаты опубликованы в журнале с открытым доступом BMC Medicine.

Chengyi Дин, соответствующий автор, сказал: «Наши результаты показывают , что люди с сердечно - сосудистыми заболеваниями не должны бросить пить, чтобы предотвратить дополнительные сердечные приступы, инсульты или ангину , но они , возможно , пожелают рассмотреть вопрос о снижении их еженедельный алкоголь . Потребление Как алкоголь потребление связано с повышенным риском развития других заболеваний, не пьющих людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями не следует поощрять к употреблению алкоголя », пишет medicalxpress.com

Исследователи из UCL, Великобритания, обнаружили, что среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями те, кто выпивал до 15 граммов алкоголя в день, что эквивалентно менее двух британских единиц, при этом одна единица равна половине пинты пива средней крепости или половине стандарта. бокал вина - риск повторного сердечного приступа, инсульта, стенокардии или смерти был ниже по сравнению с теми, кто не пил. Они также обнаружили, что те, кто употреблял более 62 граммов алкоголя в день, что эквивалентно менее восьми британским дозам, не имели повышенного риска повторного сердечного приступа, инсульта, стенокардии или смерти по сравнению с теми, кто не употреблял алкоголь.

Хотя употребление до 15 граммов алкоголя в день было связано с более низким риском сердечного приступа, инсульта, стенокардии или смерти, исследователи обнаружили, что люди с самым низким риском выпивали от шести до восьми граммов алкоголя в день, что эквивалентно менее одной единицы. У тех, кто пил шесть граммов алкоголя в день, риск повторного сердечного приступа, стенокардии или инсульта был на 50% ниже, чем у тех, кто не пил. У тех, кто пил восемь граммов в день, риск смерти от сердечного приступа, инсульта или стенокардии был на 27% ниже, а у тех, кто пил семь граммов в день, риск смерти по любой причине был на 21% ниже, чем у тех, кто пил. не пью.

Авторы оценили риск сердечного приступа, инсульта, стенокардии и смерти для 48 423 взрослых с сердечно-сосудистыми заболеваниями, используя данные, полученные из UK Biobank, Health Survey for England, Scottish Health Survey и 12 предыдущих исследований. Участники сообщали о своем среднем потреблении алкоголя, а данные о последующих сердечных приступах, инсультах, стенокардии или смерти за период до 20 лет были получены из записей о состоянии здоровья, госпитализации и регистрации смертей.

Авторы предупреждают, что их результаты могут переоценить снижение риска повторного сердечного приступа, инсульта , стенокардии и смерти для умеренно пьющих с ССЗ. Это связано с недостаточной представленностью алкоголиков и категоризацией бывших пьющих, которые, возможно, бросили пить из-за плохого состояния здоровья, как непьющих в некоторых наборах данных, включенных в их анализ.

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