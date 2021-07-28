Новый тест по капле крови или мочи обнаруживает опухоли у человека

Исследователи из Кембриджского института онкологических исследований Великобритании разработали два теста, которые могут обнаружить наличие глиомы, типа опухоли головного мозга, в моче или плазме крови пациента.
Команда утверждает, что тест на обнаружение глиомы с помощью мочи - первый в мире тест такого рода, пишет medicalxpress.com
Хотя исследование, опубликованное в EMBO Molecular Medicine , находится на начальной стадии и было проанализировано лишь небольшое количество пациентов, команда считает их результаты многообещающими.
Исследователи предполагают, что в будущем эти тесты могут использоваться врачами общей практики для наблюдения за пациентами с высоким риском опухолей головного мозга, что может быть более удобным, чем проведение МРТ каждые три месяца, что является стандартным методом.
Когда у людей удаляют опухоль головного мозга, вероятность ее повторного появления может быть высокой, поэтому каждые три месяца их проверяют с помощью МРТ, за которым следует биопсия.
Анализы крови для выявления различных типов рака являются основным направлением исследований команд по всему миру, и некоторые из них используются в клинике. Эти тесты в основном основаны на обнаружении мутированной ДНК, выделяемой опухолевыми клетками при их смерти, известной как внеклеточная ДНК (вкДНК).
Однако обнаружение вкДНК опухоли головного мозга в крови исторически было затруднено из-за гематоэнцефалического барьера, который отделяет кровь от спинномозговой жидкости (CSF), окружающей головной и спинной мозг, предотвращая прохождение клеток и других частиц, таких как как вкДНК.
Ранее исследователи изучали возможность обнаружения вкДНК в спинномозговой жидкости, но спинномозговые пункции, необходимые для ее получения, могут быть опасны для людей с опухолями головного мозга, поэтому не подходят для наблюдения за пациентом.
Ученым известно, что вкДНК с мутациями, сходными с мутациями исходной опухоли, может быть обнаружена в крови и других жидкостях организма, таких как моча, в очень низких концентрациях, но проблема заключалась в разработке теста, достаточно чувствительного для обнаружения этих специфических мутаций.
Исследователи во главе с доктором Флораном Мульером, работающим в лаборатории Розенфельда при Кембриджском институте Великобритании по исследованию рака и в Амстердамском UMC, и доктором Ричардом Мэйром, работающим в Кембриджском институте исследований рака Великобритании и Кембриджском университете, разработали два параллельных подхода для преодоления проблемы обнаружения вкДНК опухоли головного мозга.
Первый подход работает для пациентов, у которых ранее была удалена глиома и сделана биопсия. Команда разработала тест секвенирования под контролем опухоли, который смог найти мутации, обнаруженные в опухолевой ткани внутри вкДНК в моче, спинномозговой жидкости и плазме крови пациента.
В эту часть исследования были включены восемь пациентов с подозрением на опухоль головного мозга на основании МРТ. Образцы были взяты при первоначальной биопсии опухоли головного мозга, наряду с образцами спинномозговой жидкости, крови и мочи.
Зная, где в нити ДНК искать, исследователи обнаружили, что мутации можно найти даже в крошечных количествах вкДНК, обнаруженных в плазме крови и моче.
Тест позволил обнаружить вкДНК в 7 из 8 образцов спинномозговой жидкости, 10 из 12 образцов плазмы крови и 10 из 16 образцов мочи.
Для второго подхода исследователи искали другие паттерны в вкДНК, которые также могли указывать на наличие опухоли, без необходимости идентифицировать мутации.
Они проанализировали 35 образцов от пациентов с глиомой, 27 человек с доброкачественными заболеваниями головного мозга и 26 здоровых людей. Они использовали полногеномное секвенирование, при котором анализируется вся вкДНК опухоли, а не только мутации.
Они обнаружили в образцах плазмы крови и мочи, что фрагменты вкДНК, полученные от пациентов с опухолями головного мозга, были разных размеров, чем у пациентов без опухолей в спинномозговой жидкости. Затем они загрузили эти данные в алгоритм машинного обучения, который смог успешно различать образцы мочи людей с глиомой и без нее.
Исследователи говорят, что, хотя тест на машинное обучение дешевле и проще, а биопсия ткани опухоли не требуется, он не так чувствителен и менее специфичен, чем первый подход к секвенированию под контролем опухоли.
МРТ не являются инвазивными и дорогостоящими, но они требуют поездки в больницу, а трехмесячный перерыв между проверками может быть регулярным источником беспокойства для пациентов.
Исследователи предполагают, что их тесты можно использовать между сканированием МРТ, и в конечном итоге они смогут обнаружить возвращающуюся опухоль головного мозга раньше.
На следующем этапе этого исследования команда сравнит оба теста с МРТ-сканированием в испытании с пациентами с опухолями головного мозга, находящимися в стадии ремиссии, чтобы увидеть, сможет ли он определить, возвращаются ли их опухоли в то же время или раньше, чем МРТ. Если тесты докажут, что они могут обнаруживать опухоли головного мозга раньше, чем МРТ, исследователи будут смотреть, как они могут адаптировать тесты, чтобы их можно было предлагать в клинике, что может произойти в ближайшие десять лет.
«Мы считаем, что разработанные нами тесты в будущем смогут обнаружить возвращающуюся глиому на более раннем этапе и улучшить результаты лечения пациентов», - сказал Мэр. «Говоря с моими пациентами, я знаю, что трехмесячное сканирование становится предметом беспокойства. Если бы мы могли предложить регулярный анализ крови или мочи, вы не только заметили бы рецидив раньше, но и сделали бы что-то положительное для психическое здоровье пациента ".
Мишель Митчелл, исполнительный директор Cancer Research UK, сказала: «Хотя это раннее исследование, оно открывает возможность того, что в течение следующего десятилетия мы сможем обнаружить опухоль головного мозга с помощью простого анализа мочи или крови. Жидкие биопсии представляют собой огромную область исследовательского интереса прямо сейчас из-за возможностей, которые они создают для улучшения ухода за пациентами и ранней диагностики. Приятно видеть, что британские исследователи Cancer Research делают успехи в этой важной области ».
Сью Хамфрис из Уоллсолла, пациентка с опухолью головного мозга, сказала: «Если эти тесты окажутся такими же точными, как стандартная МРТ для мониторинга опухолей головного мозга, это может изменить жизнь».
Если пациенты могут проходить регулярное и простое обследование у их терапевта, это может помочь не только обнаружить возвращающуюся опухоль головного мозга на самых ранних стадиях, но и дать быстрое подтверждение того, что ничего не происходит, что является основной проблемой, от которой мы все страдаем, ужасное Scanxiety.
Проблема с трехмесячным сканированием заключается в том, что эти процедуры могут быть нарушены другими происходящими событиями, например тем, что мы видели с пандемией COVID. Это вызывает беспокойство у пациента, так как существует риск того, что что-то может быть упущено или отложено, а раннее вмешательство является ключом к любому успешному лечению».