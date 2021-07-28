Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 июля 2021 в России и мире

• День загадывания желаний
• День крещения Руси
• День бутылки мира
• День памяти святого равноапостольного князя Владимира
• Всемирный день охраны природы (World Nature Conservation Day)
• День приказа «Ни шагу назад!» (День штрафника)
• Собор Киевских святых
• Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day)
• День памяти мученика Кирика и мученицы Иулитты
• День PR-специалиста
• День молочного шоколада (National Milk Chocolate Day) - США
• День крещения Киевской Руси - Украина
• День аквапарка (National Waterpark Day) - США
• День победы над фашизмом (Anniversary of the Fall of Fascism) - Сан-Марино
• День памяти солдат Буффало (Buffalo Soldiers Day) - США
• День рождения короля (King Maha Vajiralongkorn`s Birthday) - Таиланд
• День независимости - Перу
• День учреждений (Day of the Institutions) - Испания
• Канун дня святого Олафа (Olavsokuaftan, Saint Olav`s Eve) - Фарерские острова
• День памяти жертв депортации франко-акадцев (Day of Commemoration of the Great Upheaval) - Канада
• Именины у Василия, Владимира, Авудима, Петра
• День Улиты и Кирика (Кирики-мокродырики)
Важные события
1697 экспедиция казачьего пятидесятника Владимира Атласова высадилась в устье реки Камчатка. Начинается присоединение одноимённого полуострова к России.
1713 Указом Петра I Великого образована Рижская губерния.
1764 в Санкт-Петербурге на Васильевском острове заложен каменный Андреевский собор (архитектор А. Ф. Вист).
1851 впервые в мире сфотографировано полное солнечное затмение
1858 впервые использованы отпечатки пальцев для идентификации человека
1862 в США найдено золото, начало золотой лихорадки
1907 в Санкт-Петербурге Россия и Япония подписали соглашение о защите морских львов и котиков.
1923 в Москве проведён первый в России матч по волейболу.
1957 в Москве начался VI международный фестиваль молодёжи и студентов. На него приехали 34 тыс. юношей и девушек из 131 страны мира.
1988 в СССР разрешены неофициальные митинги, демонстрации и шествия.
1997 на Кубе открылся первый после распада СССР Международный фестиваль молодёжи и студентов.
2002 церемония «большого государственного поклонения» стала кульминацией празднования в Монголии 840-летия со дня рождения Чингисхана.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend