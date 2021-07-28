Какой сегодня церковный праздник 28 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 28 июляРавноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия)
Мученика Кирика и мученицы Иулитты
Народные праздники
Кирик и Улита
В этот праздник почитают память мучеников Кирика и Иулитты.
Этим святым молятся о благополучии семьи и здоровье детей. Женщины обращаются к Иулитте с просьбой справиться с горем, скорбью и печалью.
В этот день не рекомендуется заниматься полевыми работами, иначе можно повстречать нечистую силу. Полевые духи летают с полуденным ветром и появляются в часы жары.
Если вечером лег туман, то на следующий день будет дождь.
Приметы
- Ливень с утра – к яркому солнцу.
- Вечерний туман – на следующий день пойдет дождь.
- Липа пожелтела – к поздней осени. Если другие деревья стали желтыми раньше липы – осень наступит раньше обычного.
- Если другие деревья стали желтыми раньше липы – осень наступит раньше обычного.
- Гром гулко гремит – к сильному дождю.
Источник: my-calend