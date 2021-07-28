Какой сегодня церковный праздник 28 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 28 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:577/28/2021Фото: Википедия
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В этот день не рекомендуется заниматься полевыми работами, иначе можно повстречать нечистую силу. Полевые духи летают с полуденным ветром и появляются в часы жары.

монастырь
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Православные праздники 28 июля

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Мученика Кирика и мученицы Иулитты

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Кирик и Улита

В этот праздник почитают память мучеников Кирика и Иулитты.

Этим святым молятся о благополучии семьи и здоровье детей. Женщины обращаются к Иулитте с просьбой справиться с горем, скорбью и печалью.

В этот день не рекомендуется заниматься полевыми работами, иначе можно повстречать нечистую силу. Полевые духи летают с полуденным ветром и появляются в часы жары.

Если вечером лег туман, то на следующий день будет дождь.

Приметы


  • Ливень с утра – к яркому солнцу.
  • Вечерний туман – на следующий день пойдет дождь.
  • Липа пожелтела – к поздней осени. Если другие деревья стали желтыми раньше липы – осень наступит раньше обычного.
  • Если другие деревья стали желтыми раньше липы – осень наступит раньше обычного.
  • Гром гулко гремит – к сильному дождю.

Источник: my-calend

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