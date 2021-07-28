Как избавиться от хвоща на даче и огороде

Кобылий хвост - быстрорастущий проблемный сорняк, который растет во многих садах, но как от него избавиться?
Хвощ похож на японский спорыш в том, что он вырастает из минимального количества оставшихся корневищ и может проталкивать асфальт и пустоты в бетоне. Он быстро разрастается, образуя плотный ковер, который может вытеснять менее сильнорослые растения. Express.co.uk составил руководство, которое поможет вам избавиться от кобыльего хвоста, пишет express.co.uk
Кобыльий хвост, также известный как хвощ, является инвазивным, глубоко укоренившимся многолетним сорняком, который быстро распространяется.
Сорняк может быстро образовывать плотный ковер из листвы, вытесняя менее сильнорослые растения на грядках и бордюрах.
У этого вида корни и быстрорастущие корневища, которые представляют собой подземные стебли.
Эти растения быстро образуют густую листву.
Хвощ легко узнать по его прямостоячим еловидным побегам, которые появляются летом.
В весенний период могут появиться плодородные светло-коричневые стебли высотой от 10 до 20 дюймов. Эти растения имеют форму конусовидных спорообразующих структур на концах этих стеблей.
В летний период на хвоще часто появляются стерильные зеленые побеги, которые превращаются в еловые растения около двух футов высотой.
Как избавиться от кобыльего хвоста
Хвощ полевой чрезвычайно агрессивен и может быстро захватить лужайку, казалось бы, в мгновение ока.
Вы должны попытаться убить это стойкое растение и его корневые сети, чтобы убедиться, что оно не нанесет вред вашему саду.
Уничтожить хвощ - серьезная задача, но ее можно решить несколькими способами.
Химическое средство от сорняков
Если вы планируете использовать химические средства контроля, лучше всего удалять хвощ в зимние месяцы или ранней весной.
Не опрыскивайте слишком рано в сезон, а вместо этого подождите, пока хвощ не достигнет высоты примерно от четырех до шести дюймов.
Распылите гербицид на сорняк и убедитесь, что растение полностью покрыто мелким или средним распылителем.
Хвощу обычно требуется одна-две недели, чтобы стать коричневым, но потребуется больше времени, чтобы исчезнуть и умереть.
Чем дольше вы ждете, тем выше вероятность того, что вы увидите лучшие результаты.
Как только хвощ станет черным и мертвым, его можно сгребать и расчищать, потому что она способна вырастить его из очень крошечных частиц корня.
Часто требуется повторное нанесение, чтобы гарантировать, что хвощ исчез навсегда.
Естественные методы контроля
Некоторые считают, что повышение уровня pH в почве может помочь избавиться от хвоща.
Повышение щелочности почвы может препятствовать росту растений, а также улучшать дренаж почвы поблизости.
Вы должны подождать как минимум две недели, а затем применить подходящее удобрение для желаемых растений, на которых растет хвост кобылы.
Не применяйте известь и удобрения одновременно, так как это снизит эффективность известкования.
Этот метод следует применять каждые один-два года.
Ручное удаление
Удаление хвоща вручную - очень сложный процесс, требующий огромного терпения.
Как только появятся всходы, следует снизить уровень зараженности.
Чтобы полностью удалить хвощ вручную, может потребоваться несколько лет.
Не стоит пытаться выкопать хвощ, так как небольшой кусочек корня может легко вырасти.
Следите за тем, чтобы не рыхлить землю, где растет хвощ, так как это усугубит проблему.
Часто хвощ можно держать под контролем регулярным кошением, но это не полностью избавит от проблемных сорняков.