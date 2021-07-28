Почему 28 июля запрещено работать на огороде. Прогноз погоды в Бердске

Метеорологическая обстановка на 27 июля в Бердске от МЧС: Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром при прояснениях туманы. Ветер западный 3-8 м/с, днём местами порывы до 15м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 °С, днём +21, +26 °С.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 28-30.07 местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса).
Народный праздник Кирик и Улита отмечается 28 июля 2021 года (по старому стилю – 15 июля).
Традиции и обряды
Люди молятся святым мученикам Иулитте и Кирику о благополучии в семье и выздоровлении детей. Женщины обращаются с мольбой к Иулитте о помощи в горе, скорби и печали.
В этот народный праздник люди стараются воздержаться от любых земляных работ. Иначе можно встретить нечистую силу, которая разгуливает по полям в этот день. Полевые духи летают с полуденным ветром и особо зверствуют в то время, когда на землю опускается нестерпимая жара. Они предстают чаще в виде изможденной женщины, безобразной старухи или призрака.