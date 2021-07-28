4 способа быстро вылечить солнечный ожог

Солнечный ожог - это красная, горячая и болезненная кожа, вызванная чрезмерным воздействием вредных солнечных лучей. Вот четыре способа быстро вылечить солнечный ожог.
Солнечный ожог болезнен и опасен, поэтому после ожога нужно действовать осторожно. Ваша кожа может начать шелушиться и шелушиться через несколько дней, но нужно ли ее чистить? Express.co.uk показывает, как быстро избавиться от солнечных ожогов.
Солнечный ожог вреден по-разному, даже если обычно он проходит в течение семи дней.
Кратковременная боль, покраснение и дискомфорт вызывают раздражение, но они исчезнут, и более серьезная проблема - повреждение кожи.
Солнечный ожог ускоряет старение кожи и является основной причиной базальноклеточного рака, плоскоклеточного рака и меланомы, самой смертоносной формы рака кожи.
Стоит ли очищать солнечный ожог?
Если повреждение уже нанесено и вы сильно обгорели, не волнуйтесь.
Покраснение и боль пройдут примерно через неделю, и единственное, что вы можете сделать, - это лечить их самостоятельно, чтобы избежать заражения.
Единственное, чего не следует делать, - это очищать кожу от солнечных ожогов.
Никогда не снимайте шелушащуюся кожу и следует избегать активного отшелушивания.
Вы должны позволить коже самостоятельно слезать с тела.
Пилинг прекратится, когда ожог заживет, то есть примерно через семь дней после ожога.
Вот 4 способа излечить солнечный ожог
Остыть
Лучшее, что можно сделать после ожога, - это немедленно охладить кожу.
Уйдите с солнца и в тень, как только заметите, что обгорели.
Начните с лечения первоначальной боли и покраснения с помощью холодного компресса или примите прохладный душ или ванну.
Лечить воспаление
Обожженная кожа воспаляется, поэтому следует попытаться нейтрализовать воспаление.
Эксперты рекомендуют при первых признаках солнечного ожога принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, напроксен или аспирин, чтобы избавиться от дискомфорта и воспаления, если это безопасно.
На сайте добавлено: «Вы можете продолжать принимать НПВП в соответствии с указаниями на этикетке, пока не почувствуете облегчение от ожога».
Лосьоны и зелья
Есть много вещей, которые вы можете применить к ожогу, чтобы облегчить процесс заживления.
SkinCancer.org рекомендует использовать безрецептурный однопроцентный крем с кортизоном в течение нескольких дней, чтобы успокоить покраснение и отек.
Вы также можете попробовать использовать алоэ вера, чтобы успокоить легкие ожоги, и нанести мягкий увлажняющий лосьон на влажную кожу.
Что бы вы ни делали, не используйте мази на нефтяной или масляной основе, так как они могут задержать тепло и усугубить ожог.
Напиться
Когда вы обожжены, жидкость притягивает жидкость к поверхности кожи и от остального тела.
Это отлично подходит для заживления ожога, но может вызвать обезвоживание.
Долейте много воды и спортивных напитков, содержащих электролиты, чтобы у вас было достаточно воды для лечения ожога.