Врачи рассказали, навсегда ли увеличивается грудь у женщин после вакцины против коронавируса

Масшатабное развертывание вакцины позволило многое понять о том, как уколы влияют на организм. Согласно журналу Science Immunology, после второй дозы вакцины Pfizer обычно возникают некоторые побочные эффекты. Но женщины по всему миру недавно стали обсуждать в социальных сетях новый неожиданный побочный эффект.
Женщины, получившие вакцину Pfizer, сообщили о неожиданном побочном эффекте - заявили, что их грудь увеличилась после укола. Платформы социальных сетей, включая TikTok и Twitter, были наводнены сообщениями женщин о том, что их грудь «стала больше», и некоторые задаются вопросом, не представляют ли они симптомы. Многие поделились своим шоком по поводу побочного эффекта, получившего название «работа груди Pfizer», пишет express.co.uk
Один пользователь Twitter написал: «Я могу подтвердить из личного опыта, что Pfizer действительно заставляет ваши груди расти».
«Я чувствую, что мои груди стали больше из-за Pfizer - или у меня просто галлюцинации», - заявил другой в социальной сети.
Некоторые пользователи TikTok поделились видео своей груди после укола, а одна женщина из Великобритании сообщила, что она увеличила размер чашки на два размера, с A до C.
«Сначала я подумал, что эти мемы о работе с грудью Pfizer - это шутка, но я больше не думаю, что это шутка», - объяснил один пользователь Twitter.
Что вызывает отек
Когда у людей есть вакцины в предплечье, лимфатические узлы на этой стороне тела активируются, что может вызвать отек.
По данным The Conservation, отек является признаком того, что организм готовит защитный иммунный ответ.
Хотя неясно, сколько времени нужно, чтобы опухоль в лимфатических узлах уменьшилась, эксперты в области здравоохранения отметили, что это только «временный эффект».
По словам доктора Лауры Дин, доктора медицины, увеличение лимфатических узлов - потенциальный побочный эффект любой вакцины.
«Весь смысл вакцины в том, чтобы заставить вашу иммунную систему реагировать на любой вакцинный агент», - отметил доктор Дин.
«Мы все еще изучаем эти вакцины и побочные эффекты, поскольку все больше и больше людей получают их. Мы думаем, что опухоль лимфатических узлов исчезнет в течение нескольких дней ».
Доктор Лаура Эссерман, директор Центра по уходу за грудью при Калифорнийском университете в Сан-Франциско, объяснила, что некоторые женщины путают опухшие лимфатические узлы после вакцинации как признаки рака.
Она сказала ABC7 Chicago: «Я уверена, что это обязательно коснется сотен тысяч женщин».
Радиологическое общество Северной Америки посоветовало клиницистам, пациентам и исследователям рака помнить о набухании лимфатических узлов, чтобы исключить любые возможные ложные диагнозы рака.
Они поощряли широкое просвещение пациентов относительно отека лимфы, вызванного вакцинацией, поскольку его легко можно было принять за признак злокачественного новообразования.
Авторы исследования, опубликованного в RSNA, заявили: «При введении вакцины побочные эффекты, такие как отек подмышек, должны быть выделены и нормализованы как иммунный ответ, инициированный вакциной.
«Средства массовой информации должны распространять информацию, чтобы информировать общественность об этом побочном эффекте, чтобы минимизировать беспокойство пациентов».
Доктор Дин объяснил: «Хотя вакцина COVID-19, по-видимому, вызывает опухоль только с одной стороны, опухоль в лимфатических узлах с обеих сторон тела не обязательно является признаком рака.
«Вы видите общее увеличение лимфатических узлов под мышками, в груди или паху, что-то вроде лимфомы. Но есть и другие причины, которые менее серьезны, чем рак ».
По данным Cleveland Clinic, к другим причинам увеличения лимфатических узлов относятся:
Простуда или случай гриппа
Инфекция носовых пазух
Стрептококковая ангина
Мононуклеоз