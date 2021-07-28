Как очистить деревянную разделочную доску: четыре способа убить микробов
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Как очистить деревянную разделочную доску: четыре способа убить микробов

5:00:367/28/2021Фото: pxfuel.com
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Чтобы деревянная разделочная доска не трескалась, не пересыхала и не коробилась, рекомендуется смазывать ее маслом раз в месяц.

разделочная доска, перец
Как очистить деревянную разделочную доску и защитить ее от микробов

Разделочные доски являются основным предметом каждой кухни, и у большинства людей есть хотя бы одна деревянная среди множества других. Вот как очистить деревянную разделочную доску и защитить ее от микробов.

Разделочные доски необходимы не только для поддержания рабочей поверхности в хорошем состоянии, но и из соображений гигиены, когда дело доходит до приготовления мяса, птицы, овощей и других продуктов. Безопасность деревянных разделочных досок по сравнению с пластиковыми обсуждается в течение многих лет, но, вопреки распространенному мнению, одно исследование показало, что деревянные разделочные доски на самом деле безопаснее, чем их пластиковые аналоги. Но когда дело доходит до чистки деревянных досок, это может показаться рутинной работой. Однако это не обязательно, и вот четыре разных способа попробовать очистить деревянную разделочную доску - и сохранить ее в таком состоянии, пишет express.co.uk

Четыре способа чистки деревянной разделочной доски

Жидкость для мытья посуды

К счастью, очистить деревянную разделочную доску на самом деле не так уж и сложно, и все, что вам нужно, это мелкие кусочки и бобы, которые, вероятно, есть у вас дома.

Для этого метода вам понадобится горячая вода, средство для мытья посуды и щетка или губка.

Промойте доску горячей водой и нанесите мыло, затем потрите - если вы заметили следы ножа, царапины или неровности на дереве, не забудьте уделить этим участкам немного особого внимания.

Обязательно тщательно очистите и потрите обе стороны доски, даже если вы использовали только одну сторону для резки, так как мясные соки могут легко стекать и загрязнять заднюю поверхность.

Затем вытрите доску тканью или бумажным полотенцем, или вы можете высохнуть, поддерживая вертикальное положение.

Отбеливать

Если вы использовали разделочную доску для резки сырого мяса или птицы, вы должны быть уверены, что все бактерии исчезли.

Сырое мясо и курица могут вызвать у людей инфекции, такие как сальмонелла, поэтому при обращении с этими продуктами лучше соблюдать чистоту.

Добавьте одну столовую ложку отбеливателя в галлон воды и позвольте доске впитаться в раствор на несколько минут.

По прошествии этого времени просто промойте доску и вытрите ее тканью, бумажным полотенцем или высушите насухо.

Уксус

Если вы предпочитаете использовать продукт, не содержащий химикатов, смешайте одну часть белого уксуса с четырьмя частями воды и погрузите разделочную доску в раствор на несколько минут.

Перекись водорода также может работать, если под рукой нет белого уксуса.

После замачивания просто смойте доску и высушите, используя ранее описанные методы.

Независимо от того, во что вы замачиваете разделочную доску, важно не оставлять ее более чем на несколько минут, чтобы избежать деформации или растрескивания древесины.

Лимон и соль

Ежемесячно очищайте деревянную разделочную доску лимоном и солью - это отличный способ поддержать ее в надлежащем состоянии.

Сначала посыпьте доску крупной солью, например морской или даже кошерной.

Возьмите лимон и разрежьте его пополам, потрите солью каждую сторону разделочной доски, используя лимон мясистой стороной вниз.

Дайте раствору соли и лимона постоять на доске примерно пять минут, а затем очистите доску губкой, ополосните и высушите.

Как ухаживать за разделочной доской и уберечь ее от микробов

Чтобы деревянная разделочная доска не трескалась, не пересыхала и не коробилась, рекомендуется смазывать ее маслом раз в месяц.

Во-первых, тщательно очистите разделочную доску, используя метод лимона и соли, описанный выше (но подойдет любой метод очистки), а затем тщательно высушите доску.

Чтобы смазать доску маслом, нужно использовать специальный продукт для деревянных разделочных досок, например, пищевое минеральное масло.

Не используйте оливковое масло или масло авокадо, так как это может повредить поверхность.

Мягкой тканью или бумажным полотенцем круговыми движениями нанесите масло на деревянную разделочную доску, нанося тонкий слой на всю поверхность - переднюю и заднюю, а также боковые.

Дайте маслу впитаться в течение нескольких часов или даже на ночь для достижения оптимальных результатов.

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