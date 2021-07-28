Главный совет по сжиганию лишнего жира дал фитнес-тренер

Похудеть может быть сложно, а избавиться от упрямого жира - непросто. Однако один эксперт поделился главными советами для тех, кто хочет уменьшить жировые отложения.
Похудение может стать сложной задачей для многих, и некоторые не знают, с чего начать. Чтобы похудеть, важно иметь дефицит калорий, что означает потребление меньшего количества калорий, чем сжигает тело. Один эксперт поделился главными советами для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса, пишет express.co.uk
Стивен Виртью, менеджер по развитию фитнеса в Total Fitness, пояснил:
Прежде чем определить, что поможет вам сжигать упрямый жир, важно развенчать несколько распространенных мифов, связанных с потерей жира. Прежде всего, вы не можете точечно уменьшить жир. Хотя для похудения некоторых частей тела может потребоваться больше времени, чем других, в зависимости от таких факторов, как форма и состав тела, если вы тренируетесь для похудения, вы будете терять жир по всему телу.
Вы можете сосредоточить свои силовые тренировки на наращивании определенных мышц, чтобы они выглядели четко очерченными после потери жира, однако невозможно потерять жир в одной части тела, тренируя только эту конкретную область.
Кроме того, хотя упражнения, несомненно, важны и предлагают множество фантастических преимуществ для нашего общего здоровья, исследования показывают нам, что потерять жир невозможно с помощью одних упражнений. Вы не можете «превзойти» плохую диету, и увеличение уровня физических упражнений, продолжая употреблять нездоровую пищу, не будет способствовать потере жира.
Поэтому очень важно составить план диеты и режим упражнений, которые будут дополнять друг друга.
Эксперт объяснил, что, хотя это может быть заманчивым занятием кардио-тренировки, важно также тренироваться с отягощениями.
Он сказал: «Добавление сопротивления к тренировке с помощью силовых тренировок может помочь телу сохранить обезжиренную массу, что, как было показано, увеличивает количество калорий, сжигаемых вашим телом во время отдыха.
«Последовательные силовые тренировки, которые безопасны, но сложны для вашего тела, также помогут вам нарастить мышечную массу - это в сочетании с потерей жира помогает создать более подтянутую и подтянутую фигуру».
Хотя упражнения напрямую не способствуют снижению веса, они могут помочь организму восполнить дефицит калорий.
Добавление регулярных высокоинтенсивных интервальных тренировок также отлично подходит для тех, кто хочет улучшить свою физическую форму и избавиться от жира.
Стивен объяснил: «Интервальные тренировки высокой интенсивности, или сокращенно ВИИТ, - это фантастическая форма упражнений, которую можно включить в свой распорядок дня.
ВИИТ не только отличный способ поднять настроение, но и исследования показывают, что повышенный уровень метаболизма, вызванный напряженными и высокоинтенсивными упражнениями, может длиться до 38 часов, а это означает, что ваше тело будет сжигать значительно больше калорий в состоянии покоя.
ВИИТ, особенно длинные схемы или более сложные комбинации, могут напугать новичков. Тем не менее, есть простые и короткие упражнения HIIT, с которых вы можете начать: приседания, приседания и альпинизм - все это фантастические упражнения, которые стоит попробовать с 30-секундными интервалами с 20-секундным отдыхом.
Хотя регулярные упражнения могут иметь как краткосрочные, так и долгосрочные преимущества, эксперт объяснил, что хорошее здоровое питание является «основополагающим», когда дело доходит до похудения.
Он сказал: «На самом деле, последние исследования показывают, что 80 процентов вашего сжигания жира зависит от хорошей диеты, что показывает, почему многие люди борются за потерю жира, несмотря на частые упражнения.
Если ваша цель - избавиться от жира, то вам необходимо испытывать дефицит калорий - это когда вы потребляете немного меньше калорий, чем сжигаете, что, в свою очередь, заставляет ваше тело использовать накопленный жир для получения дополнительной энергии.
Чтобы убедиться, что вы по-прежнему потребляете необходимые вашему организму питательные вещества даже в условиях дефицита калорий, рекомендуется поработать с личным тренером для создания здорового и сбалансированного плана питания.
Стивен добавил:
Когда вы пытаетесь достичь целей в фитнесе, может возникнуть соблазн довести свое тело до предела его возможностей с помощью строгого и неустанного графика тренировок. Однако это не самый эффективный способ избавиться от жира или поддерживать здоровый режим упражнений.
Слишком много энергичных упражнений без достаточного количества дней восстановления может привести к перетренированности, которая фактически заставляет ваше тело накапливать больше жира из-за повышения уровня гормона стресса кортизола.
Слушайте, что чувствует ваше тело и что ему нужно - если вы чувствуете себя особенно вялым или болезненным, то энергичные упражнения, вероятно, не лучшая идея. Вместо этого подумайте о занятиях, которые позволят вам отдохнуть и улучшат ваше настроение, например о чтении или медитации.
Сон также имеет решающее значение для процесса сжигания жира - старайтесь как минимум семь часов качественного сна в сутки и убедитесь, что у вас есть оптимальные условия для погружения в состояние глубокого сна.