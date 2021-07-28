Свыше 3 млн рублей перевел мошенникам житель Бердска

В отделе МВД по Бердску выпустили предупреждение, в котором жителей города просят внимательнее относится к поступающим телефонным звонкам и не сообщать незнакомцам, представляющимся сотрудниками банков, данные банковских карт.
Мошенники стали пользоваться новыми технологиями, чтобы вводить граждан в заблуждение. В последнем случае обмана, жертвой которого стал местный житель, переведший аферистам крупную сумму, использовалась незаконная технология подмены номера, который может быть закреплен за банком или структурами МВД.
38-летний бердчанин не смог определить в звонившем мошенника, который предлагал помочь раскрыть организованную группу преступников, в которую якобы входили сотрудники банков. Так как пострадавшего ввели в заблуждение о секретности операции, мужчина хранил в тайне свои банковские манипуляции и сотрудничество с «органами». В результате бердчанин перевел деньги мошенникам в сумме, превышающей 3 миллиона рублей.
- К сожалению, это не единственный факт IT- мошенничества в нашем городе. Используя похожую схему, неустановленные лица уговорили ещё одного жителя Бердска оформить несколько кредитов и перевести на их счета более одного миллиона рублей. Простота использования банковских карт оставляет множество лазеек для мошенников. Никому не сообщайте их реквизиты, PIN- код, CVC/CVV- коды и одноразовые пароли для подтверждения различных операций. Если вам звонят неизвестные и представляются сотрудниками полиции или банков, сообщая о том, что вы якобы стали жертвой мошенников - перезванивайте по официальным номерам телефонов. Будьте бдительны и предупредите своих пожилых родственников, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Сергей Волгин, врио начальника бердской полиции.