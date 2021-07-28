Мощный геоудар магнитной бури 28 июля 2021: Что ждет метеопатов в набирающий силу геошторм

28 июля 2021 года в магнитном поле Земли ожидается сильная магнитная буря. Известно, что 2021 год является началом 11-летнего периода максимальной солнечной активности. В результате вспышек на поверхности Солнца происходит выброс огромного количества энергии, и образуется так называемый солнечный ветер. С большой космической скоростью потоки солнечного ветра, попадая в атмосферу Земли, искривляют магнитосферу планеты, вытягивая ее в противоположную от Солнца сторону. Хаос в электрических характеристиках магнитного поля, вызванный солнечным ветром, и есть магнитная буря.
При возникновении магнитной бури организм человека не успевает приспособится мгновенно к изменениям космической погоды. Сильный стресс испытывает человек. Отсюда и сбои в работе сосудов, сердца, головного мозга, иммунной системы.
До полудня в магнитном поле Земли небольшие возмущения силой 2 балла обещают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Постарайтесь сегодня поспать подольше, примите контрастный душ. Если есть возможность, то не пользуйтесь транспортом, пройдитесь пешком хотя бы две остановки по свежему воздуху. Легкие физические нагрузки и здоровое питание- начните день правильно. Не переедайте, не курите, не употребляйте алкоголь, постарайтесь сохранять спокойствие и оптимизм. После 15 часов в магнитном поле Земли начинается сильная магнитная буря. Это сложное время для метеопатов с нестабильным артериальным давлением, астматиков, людей, страдающим ожирением.
Сила колебаний магнитного поля будет расти. К 15 часам “качка” составит 5 баллов, а к 21 часу и до конца суток сила магнитной бури оценивается в 4 балла. Это по классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца соответствует умеренной геомагнитной буре.
Больше пейте свежей воды, лучше сегодня вовсе не пить кофе и крепкий чай. Сердце человека принимает основной удар магнитной бури. Отложите любые физические нагрузки, спортивные тренировки. Проветривайте помещение, правильно дышите, гуляйте на свежем воздухе, и организм легко переживет магнитную бурю. Перед сном примите ванну с травами или морской солью. Постарайтесь лечь спать до полуночи.
Советы врачей, как пережить магнитную бурю:
- Если вы гипертоник или гипотоник, то контролируйте давление в течение дня, при нестабильном давлении не делайте резких движений, старайтесь регулярно проветривайте помещение, где вы находитесь;
- Соблюдайте режим питания, попробуйте овощную диету, дайте отдых системе пищеварения;
- Соблюдайте режим дня, спите не меньше 8 часов;
-Берегите психику, избегайте конфликтов и ссор, больше шутите.
Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Ольга Сергеевна, 55 лет:
- Очень сильно устаю. Растет давление, болит сердце. Слабость сильная. Нервничаю и волнуюсь. Паника просто иногда охватывает, какие-то страхи.
Елена Ивановна, 53 года:
- Болит сердце. Особенно вечером, тянет и ноет. Часто бывают головокружения. Пропадает сон. Не засыпаю до 3 часов ночи, потом снятся кошмары.
Светлана Петровна, 64 года:
- Болит голова, сильно спать хочу весь день. Проблемы с дыханием, не хватает кислорода. Душно и жарко.