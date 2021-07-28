В ближайшие 20 лет Землю ждет экстремальная жара и серьезные катаклизмы

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха провели новые исследования, которые касаются изменения климата на земле. Так, они выяснили, что в ближайшие 20 лет Землю ждет увеличение волн экстремальной жары. Это означает, что следует ждать большего количества температурных рекордов, продолжающегося общего темпа потепления по планете (примерно на 0,2 градуса Цельсия за десятилетие), а также общее увеличение экстремальных погодных явлений в виде штормов, торнадо и наводнений.
Это будет ждать нашу планету даже в том случае, если сократятся вредные выбросы в окружающую среду, ведь для того, чтобы планете «прийти в себя», нужно несколько десятилетий.
Кроме того, ученые выяснили, что температура на планете к 2100 году вырастет более, чем на 3 градуса Цельсия.