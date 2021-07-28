Молодая сибирячка погибла из-за стиральной машины под Новосибирском

Жуткое ЧП произошло накануне под Новосибирском так, в деревне Жерновка на пожаре погибла 29-летняя местная жительница. Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, все случилось в минувшую субботу, 24 июля.
- Загорелся двухквартирный жилой дом. Огнем были повреждены кровля дома и надворные постройки на общей площади 196 квадратных метров. Пожар удалось потушить спустя полчаса, - рассказали спасатели.
По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание в электропроводке стиральной машины.