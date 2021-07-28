Иностранные паломники смогут совершить малое Умру

Власти Саудовской Аравии сообщили о том, что с 10 августа иностранные паломники смогут совершить малое паломничество – Умру. Отметим, что верующие будут приняты с соблюдением всех эпидемиологических мер.
Отметим, что все мусульмане, которые хотят посетить священную землю должны быть привиты одной из вакцин от коронавируса, которые одобрены королевством - — Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca — либо иметь отрицательный ПЦР-тест. Если же у паломника нет прививки и теста, то он должен будет пройти карантин, а потом сдать ПЦР-тест.
На данный момент Заповедная мечеть проходит дезинфекцию в преддверии открытия сезона малого хаджа. Процедуры регулирования въезда и выезда, выделение определенных проходов для людей с особыми потребностями и раздача бутылок с водой Замзам к зонам для молитв, внутренним дворам и зонам таваф также предусмотрены для обеспечения безопасности и комфорта паломников.