Иностранные паломники смогут совершить малое Умру
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Иностранные паломники смогут совершить малое Умру

9:25:287/28/2021Фото: pixabay
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Мусульмане будут приняты со всеми мерами предосторожности.

Паломники должны быть привиты или иметь отрицательный ПЦР-тест

Власти Саудовской Аравии сообщили о том, что с 10 августа иностранные паломники смогут совершить малое паломничество – Умру. Отметим, что верующие будут приняты с соблюдением всех эпидемиологических мер.

Отметим, что все мусульмане, которые хотят посетить священную землю должны быть привиты одной из вакцин от коронавируса, которые одобрены королевством - — Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca — либо иметь отрицательный ПЦР-тест. Если же у паломника нет прививки и теста, то он должен будет пройти карантин, а потом сдать ПЦР-тест.

На данный момент Заповедная мечеть проходит дезинфекцию в преддверии открытия сезона малого хаджа. Процедуры регулирования въезда и выезда, выделение определенных проходов для людей с особыми потребностями и раздача бутылок с водой Замзам к зонам для молитв, внутренним дворам и зонам таваф также предусмотрены для обеспечения безопасности и комфорта паломников.

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