Борщевик и огромный сорняк высотой в три метра выкосили по поручению вице-мэра Владимира Захарова в Бердске
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Борщевик и огромный сорняк высотой в три метра выкосили по поручению вице-мэра Владимира Захарова в Бердске

12:43:087/28/2021,Алина БуроваФото: Читателей "Курьер. Среда. Бердск"/Предоставлено Владимиром Захаровым
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Территория вблизи жилого дома была неузнаваема. Жители беспокоились, что в заросли попадут их малолетние дети. К счастью, все обошлось.

Теперь высокого борщевика на ул. Вокзальной нет

Ядовитый борщевик на ул. Вокзальной,4 в Бердске выкосили. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Как упомянул "Курьер. Среда. Бердск", Владимир Захаров огромные ростки травы были на ул. Вокзальная,4.

- В настоящее время траву скосили,- сказал Владимир Николаевич 26 июля.

Напомним, что о поросшем бурьяне впервые рассказала недалеко проживающая бердчанка. Она заявила, что высокие заросли сорняка достигли уже человеческого роста. Местные жители всерьез забеспокоились, что в траву могут попасть дети.

В настоящее время остается надеяться, что впредь такие ситуации на участке не повторятся. Ранее Владимир Захаров заявлял. что запущение территории жильцами дома и управляющей компании до такого состояния абсурд и маразм.

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