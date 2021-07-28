Борщевик и огромный сорняк высотой в три метра выкосили по поручению вице-мэра Владимира Захарова в Бердске

Ядовитый борщевик на ул. Вокзальной,4 в Бердске выкосили. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
Как упомянул "Курьер. Среда. Бердск", Владимир Захаров огромные ростки травы были на ул. Вокзальная,4.
- В настоящее время траву скосили,- сказал Владимир Николаевич 26 июля.
Напомним, что о поросшем бурьяне впервые рассказала недалеко проживающая бердчанка. Она заявила, что высокие заросли сорняка достигли уже человеческого роста. Местные жители всерьез забеспокоились, что в траву могут попасть дети.
В настоящее время остается надеяться, что впредь такие ситуации на участке не повторятся. Ранее Владимир Захаров заявлял. что запущение территории жильцами дома и управляющей компании до такого состояния абсурд и маразм.