Барабанщик группы Slipknot Джои Джордисон умер во сне

Накануне стало известно, что скончался экс-барабанщик и один из основателей американской рок-группы Slipknot Джои Джордисон. Ему было 46 лет.
Также сообщается, что он умер в минувший понедельник, 26 июля во сне. Причины смерти пока не известны. Похороны будут только для самых близких.
Группа Slipknot была образована в американском штате Айова в 1995 году. Джордисон более 18 лет был барабанщиком музыкального коллектива, исполняющего музыку в жанре нью-метал. После ухода из Slipknot Джордисон играл в таких группах, как Scar the Martyr и Sinsaenum. Из состава Slipknot он вышел в 2013 году.