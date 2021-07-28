В парке "Ергаки" медведь задрал спортсмена из Москвы

Жуткий случай произошел в национальном природном парке «Ергаки». Там медведь напал на группу туристов из Москвы. Их было четыре человека и отдыхали они на Араданском хребте. Известно, что туристы совершали спортивный поход и остановились в том месте, где на них напал медведь, на ночлег. К сожалению, один человек погиб в схватке с медведем. Он был спортсменом.
Отметим, что это уже второй подобный случай в этом парке. Около месяца назад в «Ергаках» медведь задрал 16-летнего подростка, который сопровождал группу туристов.
Руководство "Ергаков" обратилось в Минэкологии края с предложением закрыть территорию парка для посещения, за исключением турбаз.