Замдиректора БЭМЗа Борис Арутюнов и еще 209 кандидатов хотят стать депутатами горсовета Бердска на 28 июля 2021

Сегодня, 28 июля, территориальная избирательная комиссия Бердска завершает прием документов от желающих стать депутатами бердского представительного органа власти. На утро среды в списке 210 претендентов, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» председатель ТИК Наталья Фокина.
Таким образом, пока претендуют почти 8 человек на один депутатский мандат.
За день до окончания выдвижения заявили об участии в местных выборах кандидаты от партии «Новые люди», а также самовыдвиженец Борис Арутюнов, замдиректора Бердского электромеханического завода.
Накануне ТИК восстановил выдвижение нескольких человек, которым было отказано из-за нарушений в подписных листах, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Узнайте, к какому избирательному округу относитесь вы по новой схеме округов. Изменения произошла в связи с тем, что вместо 33 депутатов теперь в горсовете Бердска будет 27 человек.
Новые кандидаты на утро 28 июля
Одномандатный избирательный округ №1
Корсак Артем Юрьевич, дата рождения - 10 июля 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области "Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина", место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №1
Славкин Игорь Алексеевич, дата рождения - 1 августа 1961 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная архитектурно-строительная академия, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, КПРФ.
Одномандатный избирательный округ №1
Тушаков Константин Владимирович, дата рождения - 16 октября 1970 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справедливая Россия-За правду».
Одномандатный избирательный округ №2
Нечаева Елена Николавена, дата рождения - 31 июля 1972 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский медицинский институт, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО медицинский центр VITA, врач ультразвуковой диагностики, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №2
Рязанова Людмила Витальевна, дата рождения - 26 декабря 1997 года, сведения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Сибирский университет потребительской кооперации", 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №2
Хасанов Фируз Панжиевич, дата рождения - 12 августа 1993 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2020 г.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей и сообщения", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Бодитон", заместитель директора по социальной политике биотехнологического производственного предприятия, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».
Одномандатный избирательный округ №3
Малакеев Иван Сергеевич, дата рождения - 7 ноября 1984 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СТС Регион", директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Новые люди».
Одномандатный избирательный округ №5
Зайцев Александр Сергеевич, дата рождения - 26 сентября 1987 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище №10 города Новосибирска, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Демос-С", инженер-теплотехник, место жительства - Новосибирская область, Коченевский район, рабочий поселок Чик, «Справедливая Россия-За правду».
Одномандатный избирательный округ №5
Лукьянов Александр Олегович, дата рождения - 24 мая 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — студент Новосибирского государственного университета, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №5
Медведев Данил Михайлович, дата рождения - 7 августа 1999 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский авиастроительный лицей", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяин, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, член ЛДПР.
Одномандатный избирательный округ №6
Домашонкина Екатерина Ивановна, дата рождения - 13 декабря 1984 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного образования города Бердска Детская художественная школа "Весна", преподаватель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №8
Малышев Константин Валентинович, дата рождения - 21 октября 1975 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная академия экономики и управления, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Прометей Лекс", директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справедливая Россия-За правду».
Одномандатный избирательный округ №9
Мокриенко Михаил Александрович, дата рождения - 30 мая 1996 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно безработный, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №10
Теряев Андрей Сергеевич, дата рождения - 21 января 1973 года, сведения о профессиональном образовании - Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени Фрунзе, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "НИЦ иммунологии и аллергологии", генеральный директор, место жительства - город Москва, «Новые люди».
Одномандатный избирательный округ №11
Степанов Илья Родионович, дата рождения - 6 апреля 1998 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, член КПРФ.
Одномандатный избирательный округ №11
Чубаров Андрей Михайлович, дата рождения - 7 июня 1984 года, сведения о профессиональном образовании - ОГОУ НПО "Профессиональное училище № 47", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, ВПП "Родина".
Одномандатный избирательный округ №15
Арутюнов Борис Павлович, дата рождения - 12 апреля 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной звезды училище имени генерала армии А.В. Хрулёва, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Бердский электромеханический завод", исполнительный директор - заместитель генерального директора по безопасности, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №17
Панкин Александр Андреевич, дата рождения - 2 января 1997 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».
Одномандатный избирательный округ №18
Бухаров Андрей Александрович, дата рождения - 21 сентября 1985 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».
Одномандатный избирательный округ №18
Орлова Татьяна Юрьевна, дата рождения - 12 апреля 1980 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический университет, 2002 г.; Новосибирский государственный педагогический университет, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная №9", учитель математики, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».
Одномандатный избирательный округ №21
Газизов Ринат Фаитович, дата рождения - 2 августа 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СибПроектГрупп", главный инженер проекта, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справедливая Россия-За правду».
Одномандатный избирательный округ №21
Обатуров Антон Анаольевич, дата рождения - 2 октября 1991 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Благотворительный фонд содействия деятельности по выявлению и поддержке одаренных детей "Будущее за детьми!", исполнительный директор, место жительства - Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово, «Новые люди».
Одномандатный избирательный округ №22
Шафиков Марат Илдарович, дата рождения - 24 декабря 1986 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Республика Башкортостан, Уфимский район, село Нижегородка, «Новые люди».
Одномандатный избирательный округ №24
Сергеев Степан Антонович, дата рождения - 1 января 1990 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский гуманитарный институт, 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ВЕД", заместитель директора по коммерции, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, член КПРФ.
Одномандатный избирательный округ №25
Козицын Павел Сергеевич, дата рождения - 13 июля 1987 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Медиа Холдинг ТВК", коммерческий директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».
Одномандатный избирательный округ №26
Бойко Петр Петрович, дата рождения - 26 августа 1978 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №26
Калиниченко Станислав Игоревич, дата рождения - 27 декабря 1984 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ПластикПак", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, член партии «Справедливая Россия-За правду».