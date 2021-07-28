Замдиректора БЭМЗа Борис Арутюнов и еще 209 кандидатов хотят стать депутатами горсовета Бердска на 28 июля 2021
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Замдиректора БЭМЗа Борис Арутюнов и еще 209 кандидатов хотят стать депутатами горсовета Бердска на 28 июля 2021

10:28:587/28/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Среди новичков списка представители «Новых людей», есть иногородние, студенты, безработные, учителя и предприниматели.

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Сегодня, 28 июля, территориальная избирательная комиссия Бердска завершает прием документов от желающих стать депутатами бердского представительного органа власти. На утро среды в списке 210 претендентов, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» председатель ТИК Наталья Фокина.

Таким образом, пока претендуют почти 8 человек на один депутатский мандат.

За день до окончания выдвижения заявили об участии в местных выборах кандидаты от партии «Новые люди», а также самовыдвиженец Борис Арутюнов, замдиректора Бердского электромеханического завода.

Накануне ТИК восстановил выдвижение нескольких человек, которым было отказано из-за нарушений в подписных листах, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Узнайте, к какому избирательному округу относитесь вы по новой схеме округов. Изменения произошла в связи с тем, что вместо 33 депутатов теперь в горсовете Бердска будет 27 человек.

Новые кандидаты на утро 28 июля

Одномандатный избирательный округ №1

Корсак Артем Юрьевич, дата рождения - 10 июля 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области "Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина", место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №1

Славкин Игорь Алексеевич, дата рождения - 1 августа 1961 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная архитектурно-строительная академия, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, КПРФ.

Одномандатный избирательный округ №1

Тушаков Константин Владимирович, дата рождения - 16 октября 1970 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №2

Нечаева Елена Николавена, дата рождения - 31 июля 1972 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский медицинский институт, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО медицинский центр VITA, врач ультразвуковой диагностики, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №2

Рязанова Людмила Витальевна, дата рождения - 26 декабря 1997 года, сведения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Сибирский университет потребительской кооперации", 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №2

Хасанов Фируз Панжиевич, дата рождения - 12 августа 1993 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2020 г.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей и сообщения", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Бодитон", заместитель директора по социальной политике биотехнологического производственного предприятия, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».

Одномандатный избирательный округ №3

Малакеев Иван Сергеевич, дата рождения - 7 ноября 1984 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СТС Регион", директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Новые люди».

Одномандатный избирательный округ №5

Зайцев Александр Сергеевич, дата рождения - 26 сентября 1987 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище №10 города Новосибирска, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Демос-С", инженер-теплотехник, место жительства - Новосибирская область, Коченевский район, рабочий поселок Чик, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №5

Лукьянов Александр Олегович, дата рождения - 24 мая 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — студент Новосибирского государственного университета, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №5

Медведев Данил Михайлович, дата рождения - 7 августа 1999 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский авиастроительный лицей", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяин, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ №6

Домашонкина Екатерина Ивановна, дата рождения - 13 декабря 1984 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного образования города Бердска Детская художественная школа "Весна", преподаватель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №8

Малышев Константин Валентинович, дата рождения - 21 октября 1975 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная академия экономики и управления, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Прометей Лекс", директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №9

Мокриенко Михаил Александрович, дата рождения - 30 мая 1996 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно безработный, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №10

Теряев Андрей Сергеевич, дата рождения - 21 января 1973 года, сведения о профессиональном образовании - Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени Фрунзе, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "НИЦ иммунологии и аллергологии", генеральный директор, место жительства - город Москва, «Новые люди».

Одномандатный избирательный округ №11

Степанов Илья Родионович, дата рождения - 6 апреля 1998 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, член КПРФ.

Одномандатный избирательный округ №11

Чубаров Андрей Михайлович, дата рождения - 7 июня 1984 года, сведения о профессиональном образовании - ОГОУ НПО "Профессиональное училище № 47", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, ВПП "Родина".

Одномандатный избирательный округ №15

Арутюнов Борис Павлович, дата рождения - 12 апреля 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной звезды училище имени генерала армии А.В. Хрулёва, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Бердский электромеханический завод", исполнительный директор - заместитель генерального директора по безопасности, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №17

Панкин Александр Андреевич, дата рождения - 2 января 1997 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».

Одномандатный избирательный округ №18

Бухаров Андрей Александрович, дата рождения - 21 сентября 1985 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».

Одномандатный избирательный округ №18

Орлова Татьяна Юрьевна, дата рождения - 12 апреля 1980 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический университет, 2002 г.; Новосибирский государственный педагогический университет, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная №9", учитель математики, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».

Одномандатный избирательный округ №21

Газизов Ринат Фаитович, дата рождения - 2 августа 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СибПроектГрупп", главный инженер проекта, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №21

Обатуров Антон Анаольевич, дата рождения - 2 октября 1991 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Благотворительный фонд содействия деятельности по выявлению и поддержке одаренных детей "Будущее за детьми!", исполнительный директор, место жительства - Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово, «Новые люди».

Одномандатный избирательный округ №22

Шафиков Марат Илдарович, дата рождения - 24 декабря 1986 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Республика Башкортостан, Уфимский район, село Нижегородка, «Новые люди».

Одномандатный избирательный округ №24

Сергеев Степан Антонович, дата рождения - 1 января 1990 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский гуманитарный институт, 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ВЕД", заместитель директора по коммерции, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, член КПРФ.

Одномандатный избирательный округ №25

Козицын Павел Сергеевич, дата рождения - 13 июля 1987 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Медиа Холдинг ТВК", коммерческий директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».

Одномандатный избирательный округ №26

Бойко Петр Петрович, дата рождения - 26 августа 1978 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №26

Калиниченко Станислав Игоревич, дата рождения - 27 декабря 1984 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ПластикПак", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, член партии «Справедливая Россия-За правду».

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