Почему нельзя сидеть дома 28 июля 2021 года в день святого Владимира Красное солнышко?

Ежегодно на протяжении многих лет в этот день, 28 июля, православная церковь почитает память крестителя Руси князя Владимира, называемого в народе Красно солнышко. День памяти установлен в честь осуществленного князем массового крещения Руси. Также в этот день почитается память святых мучеников Кирика и Иулитты. Они приняли смерть от рук язычников из-за того, что были христианами.
Народные поверья в этот день говорят, что сегодня активизируется агрессивная нечистая сила и она может принести очень много несчастий и разных бед для тех, кто будет нарушать запреты, установленные на сегодняшний день.
В этот день запрещалось выходить на работу в поля, а также в огороды. Люди опасались ударов молнии или морока от Полудниц - так называли полевых духов, которые могли в первую очередь наслать на человека солнечный удар. Именно поэтому запрещалось сегодня на улице оставлять детей без присмотра. Полудниц представляли себе как девушек или бабок, одетых во все белое и летающих в солнечных лучах.
Но всё же, если сегодня стоял солнечный день, обязательно полагалось выйти на улицу во двор и провести некоторое время под солнечными лучами, поскольку солнечный свет сегодня обладает целительными свойствами.
Также запрещалось сегодня отказывать кому-то в помощи, жаловаться, грустить и плакать. Жалобы на жизнь и судьбу могли привлечь к людям ещё больше неприятностей, поэтому для того, чтобы выговаривать свои обиды и высказывать эмоции нужно было выбирать другой день.