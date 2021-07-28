Толпа из людей собирается у туалета в горпарке Бердска из-за одного действующего унитаза

В центральном городском парке Бердска смыв в туалете наладили. Но из-за этого осталась работать только одна кабинка из двух. И теперь к ней выстраиваются очереди.
Напоминаем, 27 июля “Курьер. Среда. Бердск” сообщала, что в ярком желтом туалете в центре парка не работал слив, поэтому за людьми смывала бабушка стоящая с ведром воды.
Редакция выяснила, что причиной послужил ремонт. И как сообщал заведующий парком, остались функционировать только одна дежурная кабинка, писуар и рукомойник.
Сегодня, 28 июля, стало известно, что попасть в туалет непросто. Для этого необходимо отстоять в очереди в одну кабинку. Но, при этом, бабушки с ведром воды уже не будет, потому что слив наладили.
- В туалете нужно полностью менять бочки. В правом секторе все закрыто, осталась работать только одна кабинка, в которой удалось починить бочок, - рассказывает 28 июля “Курьер. Среда. Бердск” бердчанка Виктория.
Когда будет полная починка - неизвестно. Поэтому люди пользуются тем, что есть, выстраиваясь очередью в одну кабинку.
Горожане требуют, чтобы туалет починили или установили второй, который не будет лишним. Потому что такое отношение к жителям неприемлемо:
- Это второй город Новосибирской области, в 10 км от научного центра. Должно быть стыдно. Но властям Бердска не стыдно! Они ждут, когда на центральной площади города откроется, наконец, туалет.