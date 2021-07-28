Россиянам разрешили регистрировать браки на дому и в больницах

Министерство юстиции России сообщило о том, что теперь гражданам можно регистрировать браки на дом и в больницах. Ожидается, что новые поправки начнут действовать уже в августе.
Отметим, чтобы зарегистрировать брак на дому или в больнице, при заполнении заявления нужно указать особые обстоятельства, которые вынуждают эту сделать вне стен ЗАГСА. Но пока в документе не говорится, что это за обстоятельства. Если же гражданину не дают разрешение на регистрацию брака в таких условиях, то сотрудник ЗАГСа должен выдать письменный отказ.
- Максимальное время совершения административных процедур при регистрации заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак, при особых обстоятельствах (с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию) составляет 150 минут с учетом времени в пути для проведения государственной регистрации заключения брака, — подчеркивается в приказе.