Россиянам разрешили регистрировать браки на дому и в больницах
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28.07
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Россиянам разрешили регистрировать браки на дому и в больницах

12:17:087/28/2021Фото: pixabay
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Но для этого нужны определенные обстоятельства.

Жениться можно теперь и дома

Министерство юстиции России сообщило о том, что теперь гражданам можно регистрировать браки на дом и в больницах. Ожидается, что новые поправки начнут действовать уже в августе.

Отметим, чтобы зарегистрировать брак на дому или в больнице, при заполнении заявления нужно указать особые обстоятельства, которые вынуждают эту сделать вне стен ЗАГСА. Но пока в документе не говорится, что это за обстоятельства. Если же гражданину не дают разрешение на регистрацию брака в таких условиях, то сотрудник ЗАГСа должен выдать письменный отказ.

- Максимальное время совершения административных процедур при регистрации заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак, при особых обстоятельствах (с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию) составляет 150 минут с учетом времени в пути для проведения государственной регистрации заключения брака, — подчеркивается в приказе.

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