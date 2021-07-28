Народные приметы в День Крещения Руси 28 июля и традиции праздника
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Народные приметы в День Крещения Руси 28 июля и традиции праздника

12:20:017/28/2021Фото: pxhere
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В это время начинало чувствоваться первое дыхание осени, поэтому люди внимательно наблюдали за листвой на деревьях.

липа
Если сегодня на липе замечали желтую листву, значит осень будет поздней

28 июля в народе отмечается праздник- день Кирика и Улитты. Также отмечается день почитания князя Владимира, крестившего Русь 1033 года назад.

В народе на этот день сложились свои традиции, запреты и приметы, которые люди соблюдали.

Так, сегодня никто не работал на земле - строго запрещалось жать зерно и полоть грядки, потому что опасались Полудниц - опасных полевых духов, которые могли наслать на человека морок и солнечный удар. Можно было наводить уют и порядок в доме, но женщинам полагалось больше отдыхать.

Если сегодня был солнечный день. строго запрещалось сидеть весь день дома - лучи солнца были целительными, а потому всем полагалось какое то время провести под ними. Детей при этом одних не оставляли, опасаясь все тех же Полудниц.

В это время начинало чувствоваться первое дыхание осени, поэтому люди внимательно наблюдали за листвой на деревьях. Так считалось, что если все деревья стоят зелёные, а на липе стали появляться желтые листочки, значит осень будет тёплой и поздней. Если же случалось наоборот, то есть жёлтая листва появлялась на всех деревьях, кроме липы, значит осень будет ранней.

Также желтеющие липовые листья обещали хороший урожай грибов, особенно белых и подосиновиков.

Гулкие раскаты грома в этот день обещали скорые ливни.

Если к этому дню на протяжении нескольких суток подряд дует восточный ветер, значит непременно скоро начнётся дождь.

Об этом же говорили беспокойно ведущие себя на озере утки.

Если прошёл дождь и радуга после него быстро пропала, значит завтра будет хорошая погода.

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