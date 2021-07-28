В России хотят официально отмечать День отца в октябре

В Министерстве труда России предложили сделать в стране еще один официальный праздник – День Отца. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
- Предлагаемая дата — третье воскресенье октября. Соответствующий проект указа президента размещен на общественное обсуждение, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Праздник нацелен на повышение социальной значимости отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей. В пояснительной записке к документу говорится, что введение Дня отца обусловлено статьей 72 в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.
Также в документе отмечается, что сейчас этот праздник отмечают в 15 регионах страны.
- В последние годы рядом депутатов Государственной Думы неоднократно вносились предложения о необходимости учреждения общероссийского праздника — Дня отца. Однако до настоящего времени решение по данному вопросу не принято, - написано в документе.