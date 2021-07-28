Обычаи великого праздника мусульман Гадир-Хум 28 июля 2021 года: запреты дня

После совершения своего последнего и прощального паломничества пророк Мухаммед остановился для последней проповеди в местности с названием Гадир Хум, которая располагается в Саудовской Аравии между священной Меккой и Мединой.
Зная о том, что пророка скоро не станет в числе живых людей на земле, к этому месту собрались более сотни тысяч его последователей для того, чтобы послушать последнюю проповедь. Пророк Мухаммед, понимая всю свою ответственность перед людьми, а также то, что он обязан высказать свою волю народу о передаче его в надежные руки, выступил с проповедью о том, что он оставляет в наследство им весь свой род и Коран.
В качестве своего преемника пророк Мухаммед выбрал своего родственника. Поскольку среди последователей пророка Мухаммеда в основном были шииты, то после его смерти сунниты не приняли его волю, в результате чего фактическая передача власти произошла не назначенному родственнику, а ближайшему соратнику пророка.
Состоялось это событие в 18 день месяца зуль-хиджа по лунному календарю, согласно которого мусульмане ведут свою летоисчисление. В 2021 году эта памятная дата выпала на сегодня, 28 июля.
До настоящего времени с особым почтением к этой дате относятся только шииты. В честь уважения к праздничной дате они сегодня соблюдают однодневный пост, а также к обязательным намазам добавляется еще один намаз, который является более сложным в прочтении и понимании.
Он состоит из 6 отдельных текстов, каждый из которых нужно повторить 2 раза. Вообще весь этот день предполагает усиленную работу над своей душой, чтение Корана и проведение праведных бесед. Для этого принято посещать гостей и далеко живущих родственников.
Строго запрещено в этот день нарушать пост, сквернословить, ругаться, обижать кого-то, отказывать в помощи нуждающимся, а также участвовать в любых конфликтах.