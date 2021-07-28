В Новосибирске отец сутки искал школьницу, которая убежала к возлюбленной

В Новосибирске отец сутки искал свою 14-летнюю дочь. Как стало известно, семья уехала на дачу, а в один из дней мужчина не нашел дочь в комнате. Но зато рядом с ее кроватью лежала записка, что школьница влюбилась в 19-летнюю подругу и уехала к ней.
- Отец поднял на уши полицию, поиски велись целый день. На следующее утро Женя вернулась домой сама. Где пропадала, так и не рассказала. Возлюбленная ночные посиделки тоже отрицает, - сообщает Telegram-канал Mash.
Отметим, что несмотря на такой поступок, между родителем и девочкой царит взаимопонимание.