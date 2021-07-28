В Новосибирске отец сутки искал школьницу, которая убежала к возлюбленной
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В Новосибирске отец сутки искал школьницу, которая убежала к возлюбленной

12:23:107/28/2021Фото: pixabay
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Школьница ушла из дома, оставив на кровати записку.

Школьница убежала к любимой девушке

В Новосибирске отец сутки искал свою 14-летнюю дочь. Как стало известно, семья уехала на дачу, а в один из дней мужчина не нашел дочь в комнате. Но зато рядом с ее кроватью лежала записка, что школьница влюбилась в 19-летнюю подругу и уехала к ней.

- Отец поднял на уши полицию, поиски велись целый день. На следующее утро Женя вернулась домой сама. Где пропадала, так и не рассказала. Возлюбленная ночные посиделки тоже отрицает, - сообщает Telegram-канал Mash.

Отметим, что несмотря на такой поступок, между родителем и девочкой царит взаимопонимание.

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