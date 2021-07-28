Столбы для нового забора горпарка Бердска вкопали в тротуар со стороны ул. К. Маркса

Жительница Бердска задала вопрос редакции "Курьер. Среда. Бердск", связанный со строительством забора в городском парке у площади Горького:
- У меня вопрос к проектировщикам и тем, кто утверждал этот проект: о чём вы думали, когда вкопали столб посреди асфальтированной дорожки, зачем его там воткнули? Как зимой будет чиститься эта дорожка, выходящая на улицу К. Маркса?
Администрация города не стала тянуть с ответом. Как выяснилось, дорогу в парке будут очищать в обычном режиме лопатой.
- Столбы не помещают чистке, - заверили специалисты мэрии.
Предполагается, что в этом месте будут расположены калитки для входа в парк города. Аналогичные столбы есть и с другой стороны парка.
В городском парке Бердска продолжается установка забора, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Этим, напомним, занимается ООО «РСУ Сибирь». Директор компании Артем Новиков рассказал "Курьер. Среда. Бердск", когда парк города будет полностью закрыт забором. Сдача объекта состоится в срок - 30 августа 2021 года. В рамках всего контракта благоустройство парка завершено на 80%. А по строительству забора - в районе 70%.
- Уже вышли на ул. Свердлова. Думаю, до конца этой недели закончим ставить столбы. Параллельно ведется монтаж. Пока не принято решение, как будут закрываться ворота. Конструкцией не предусмотрено это. Как я понимаю, забор будет не просто декоративным. Он будет закрываться в рамках ЧС. Возможно, во время проведения салюта, чтобы на территории парка не было посторонних людей, а пиротехники смогли отработать этот момент без проблем.
Также Артем Леонидович рассказал, какие сложности возникли у компании во время благоустройства столь важного объекта города:
- По ул. Свердлова проходят два силовых кабеля, пришлось копать все вручную под каждый столбик на протяжении четырех дней. И тот факт, что мальчик сломал ногу на площадке, оставил осадок.
Как рассказывал "Курьер. Среда. Бердск", забор будет два метра в высоту, железный, покрашен двухкомпонентной краской. Парк будет огорожен по периметру — это порядка 1200 метров, предусмотрено 6 ворот, 12 калиток. Парк будет открыт для прохода горожан. При этом по ул. Карла Маркса проложен силовой кабель, поэтому забор слегка сдвинули. Возможно, там будет тротуар.