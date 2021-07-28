Марина Федункив на видео высмеяла Ольгу Бузову за постоянно голую "филейную часть"

Известная актриса Марина Федункив в очередной раз высмеяла певицу Ольгу Бузову, которая постоянно сверкает своей филейной частью на видео в Инстаграм. 49-летняя Федункив опубликовала ролик, в котором предстает в образе Бузовой.
Изначально на видео Федункив показывает на рака и просит оператора его снять. Но потом ей в голову приходит идея лучше:
- А давай видео снимем с раками… Нет! Давай ты его так снимешь, а сраки я в следующем видео покажу! — говорит Федункив в образе Бузовой.
На видео также представлены фотографии певицы с обнаженной пятой точкой.
- Наша подруга Музова продолжает покорять соцсети. Ее золотое правило контента: все должно быть одновременно и познавательно, и красиво, — прокомментировала видео Федункив.