Марина Федункив на видео высмеяла Ольгу Бузову за постоянно голую "филейную часть"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Марина Федункив на видео высмеяла Ольгу Бузову за постоянно голую "филейную часть"

12:34:147/28/2021Фото: скрин с видео
0

Она предстала в образе поющей телеведущей.

Федункив высмеяла Бузову на видео

Известная актриса Марина Федункив в очередной раз высмеяла певицу Ольгу Бузову, которая постоянно сверкает своей филейной частью на видео в Инстаграм. 49-летняя Федункив опубликовала ролик, в котором предстает в образе Бузовой.
Изначально на видео Федункив показывает на рака и просит оператора его снять. Но потом ей в голову приходит идея лучше:

- А давай видео снимем с раками… Нет! Давай ты его так снимешь, а сраки я в следующем видео покажу! — говорит Федункив в образе Бузовой.

На видео также представлены фотографии певицы с обнаженной пятой точкой.

- Наша подруга Музова продолжает покорять соцсети. Ее золотое правило контента: все должно быть одновременно и познавательно, и красиво, — прокомментировала видео Федункив.

Что творит сало с организмом: правда и мифы
«Приказ – раздеться до трусов»: что разозлило спортсменок
Мгновенный ответ ЕСПЧ на жалобу России против Украины
Особенности русских женщин, которые раздражают американцев
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
Агаларов впервые рассказал о причине расставания с женой
91-летний дедушка прославился в сети шуткой над внучкой
«Тебе должно быть стыдно!»: за что Навку просят наказать
высмеяла Бузовувидео с ракамипародия на Бузову
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирске отец сутки искал школьницу, которая убежала к возлюбленной
12:23:10 7/28/2021
В Новосибирске отец сутки искал школьницу, которая убежала к возлюбленной
Народные приметы в День Крещения Руси 28 июля и традиции праздника
12:20:01 7/28/2021
Народные приметы в День Крещения Руси 28 июля и традиции праздника
Россиянам разрешили регистрировать браки на дому и в больницах
12:17:08 7/28/2021
Россиянам разрешили регистрировать браки на дому и в больницах
БердскТолпа из людей собирается у туалета в горпарке Бердска из-за одного действующего унитаза
12:11:41 7/28/2021
Толпа из людей собирается у туалета в горпарке Бердска из-за одного действующего унитаза
В России хотят официально отмечать День отца в октябре
11:58:51 7/28/2021
В России хотят официально отмечать День отца в октябре
Почему нельзя сидеть дома 28 июля 2021 года в день святого Владимира Красное солнышко?
11:40:38 7/28/2021
Почему нельзя сидеть дома 28 июля 2021 года в день святого Владимира Красное солнышко?
БердскНовые данные о зараженных коронавирусом в Бердске на 28 июля 2021
11:28:59 7/28/2021
Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске на 28 июля 2021
Можно ли работать на огороде и посещать кладбище 28 июля в день двух больших праздников православия?
11:20:47 7/28/2021
Можно ли работать на огороде и посещать кладбище 28 июля в день двух больших праздников православия?
Дата прощания с министром цифрового развития Амурской области Александром Курдюковым
11:19:52 7/28/2021
Дата прощания с министром цифрового развития Амурской области Александром Курдюковым
В доме на ул. Молодежной взорвался газ. Пострадала 7-летняя девочка
11:08:43 7/28/2021
В доме на ул. Молодежной взорвался газ. Пострадала 7-летняя девочка