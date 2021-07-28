Штраф в 22 000 тысячи рублей выставил центр каршеринга Cars7 за 1,5 часа езды на Toyota Camry жителю Бердска

Штраф в 22 тысячи рублей выставил центр каршеринга Cars7 жителю Бердска Андрею Ячменову.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Андрей Ячменов, на арендованной машине Toyota Camry он приехал из Новосибирска в Бердск 26 июля. В приложении, по которому ехал Андрей заявили, что оставлять машину в Бердске нельзя. Увидев это мужчина все понял и заплатил неустойку в 1300 рублей, однако этого центру услуг было недостаточно. В итоге претензии Андрею увеличили до 22 тысяч рублей.
- Просто из-за парковки вне зоны такое. Повреждений у машины не было. Я думаю, многие люди могут попасть на такие проблемы, так как другие каршеринги такого не делают, я пользовался разными услугами подобных компаний по многим городам РФ,- отметил Андрей.
Сегодня, 28 июля, бердчанин позвонил в Cars7 и высказал свою претензию, на что сотрудники call-центра ему сообщили, что понимают хорошее состояние машины, но в договоре указано из-за каких притязаний необходимо произвести оплату. Мол, если написано на бумажке - извольте заплатить.
"Курьер. Среда. Бердск" рассмотрел документы поступившие Андрею. Как оказалось, в листах действительно содержится информация о штрафе в 22 000 рублей. Также указаны условия, что если арендатор не исполняет обязанности арендодателю, то должен будет заплатить и штрафную неустойку в размере 1000 рублей за каждые три календарных дня просрочки оплаты. Договор имеется в распоряжении редакции.
Редакция связалась с представителем ИП Рысаева названного в документах. Произошедшую ситуацию менеджер по регулированию инцидентов в досудебном порядке Евгений Савчук из Cars7 прокомментировал следующим образом:
- Условия прописаны в договоре. Есть такой пункт 9.2.11 в договоре. "Договора при использовании автомобиля (управлении автомобилем), а также при оставлении автомобиля в любых режимах за пределами разрешенной территории использования или в зоне ограничений или в зоне запрета стоянки, а также при езде по бездорожью арендатор оплачивает штрафную неустойку в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей и возмещает причиненный автомобилю ущерб (при наличии такового)". Данный гражданин вообще уехал в другой город, в Бердск. Машину там оставил. Ее другой человек взял и ездит на этой машине. Он даже не вернул автомобиль в Новосибирск, откуда его брал. Я предлагал и пошел к нему на уступки, чтобы он 5 тысяч рублей оплатил и на этом все. Он сказал, что платить вообще ничего не будет и отказывается. Говорил, что пойдет к Путину и т.д. и т.п. Я просто не стал ему перечить. Сказал, что это его право. В таком духе с ним поговорили,- рассказал представитель компании Cars7 Евгений Савчук.
Также Евгений Савчук упомянул, что при аренде автомобилей пользователям доступна назначенная территория ограниченная в приложении синей линией. Именно по ней и может передвигаться человек, арендующий автомобиль.
-Есть зона определенная. За эту зону нельзя выезжать более 20 километров. Можно съездить в какой-нибудь близлежащий город после согласования. Для этого нужно написать в группу поддержки. Поддержка согласует с нами эту поездку. Эта поездка оплачивается по отдельному тарифу. Человек берет машину и едет куда угодно, но зону завершить он должен обязательно за этой синей линией, которая обозначена. Понимаете, а он уехал и оставил машину где-то, - сказал менеджер.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", компания с автомобилями на таких условиях существует с января 2021 года. Исходя из слов управляющих, арендатор знал, на что идет.
- В договоре все прописано. Люди просто ничего не читают. Все штрафы, все порядки эксплуатации автомобиля расписаны по пунктам. Договор люди могут скачать в нашем приложении. Никто ничего и никуда не прячет. Прежде чем-то что-то подписать, в нашей жизни нужно знакомиться с документом и потом уже принимать решение,- упомянул Савчук.