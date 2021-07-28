29 июля – мощная магнитная буря: как пережить геоудар метеопатам

Сильнее всего на магнитные бури реагируют люди с хроническими заболеваниями, которые касаются сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и опорно-двигательной системы. Также плохо переживают резкие перемены погоды и геомагнитные колебания люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и те, кто является очень впечатлительным человеком.
Влиянию магнитных бурь негативным образом сказывается на состоянии здоровья. В такие неблагоприятные периоды люди чаще всего жалуются на головные боли, мигрени, головокружение, изменения артериального давления - от его падения, до резких повышений, приводящих к гипертоническому кризу. Также могут развиваться нервозность, повышенная эмоциональность, бессонница и нарушения сна.
Последний геомагнитный удар, заранее спрогнозированный учеными в этом месяце, выпадает на 29 июля. Сила геомагнитных колебаний составит 5 баллов, однако, буря не продлится долго - её окончании ожидается уже к вечеру. То есть в течение всего рабочего дня метеозависимым придётся как-то справляться со своими недомоганиями.
Нужно постараться постоянно отслеживать уровень своего давления и не пропускать приём выписанных вам лекарств. При возникновении очень сильных головных болей, можно принять спазмолитики и болеутоляющие средства.
Самые важные и ответственные дела, назначенные на этот день, стоит выполнить с самого раннего утра и в течение дня, по возможности, постараться устраивать себе больше перерывов для отдыха.
Благоприятным образом сказывается приём успокоительных средств, которые можно купить в аптеке без рецепта врача. Такими препаратами чаще всего являются растительные препараты, такие как афобазол, персен, настойка валерианы или пустырника, а также другие препараты на растительной основе. Их прием позволит вам чувствовать себя более спокойными, а вечером лучше засыпать.
Сделайте так, чтобы ваше питание в течение дня была как можно более легким и не перегружающим пищеварительную систему. Сведите к минимуму или вообще откажитесь от приёма кофе и крепкого чая. Соблюдайте питьевой режим, в качестве напитка лучше всего выбирать обычную чистую воду.