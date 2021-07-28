В жутком ДТП в Алтайском крае погибла 7-летняя девочка

Страшное ДТП произошло в Алтайском крае. Вчера, 27 июля, около 12 часов дня на 178-м километре автодороги К-08 в Немецком национальном районе 35-летний водитель седана KIA Rio, двигаясь со стороны села Хабары в сторону Славгорода, вылетел на встречку. Там он столкнулся с с кроссовером Lexus RX300, за рулем которого находилась 37-летняя женщина.
Как сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, 7-летняя девочка, которая ехала в КИА, погибла на месте от полученных травм. Водитель корейского седана и трое его взрослых пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Также пострадали женщина, управлявшая Лексусом, и её несовершеннолетний пассажир.