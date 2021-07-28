Россиянка избила мать с коляской за прогулку на детской площадке в чужом дворе

В Питере произошел очередной инцидент с родителями и недовольными местными жителями. Так, во дворе одного из домов Мурино местной жительнице не понравилось, что на газоне на детской площадке оставили коляску. Поэтому она решила наброситься на мать с кулаками. Как пояснила пострадавшая, изначально женщина подошла к коляске, чтобы убрать ее, а когда ее спросили, зачем она это делает, женщина кинулась драться.
- Получила толчок рукой в мое плечо и полную физическую атаку от этой женщины. Я ответила силой этой даме. Началась потасовка, — рассказала пострадавшая родительница.
Также нападавшая женщина кричала, что коляски нельзя парковать на газоне. По ее словам, потерпевшая пришла со своим ребенком на площадку с территории другого дома, а эта земля принадлежит жителям дома.
Итогом конфликта стали порванные платья, разбитая губа и вырванный ноготь. Женщины написали друг на друга заявления.