Мэр Бердска Шестернин привлек бизнесмена Голубева к ремонту единственной дороги до микрорайона Морского
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Мэр Бердска Шестернин привлек бизнесмена Голубева к ремонту единственной дороги до микрорайона Морского

2:13:097/28/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Виктор Голубев — один из застройщиков Морского. Сейчас власть решает, как сделать возможным нормальный проезд автобусам и машинам экстренных служб в расположенный в лесу жилой район.

На дорогу в микрорайон Морской жалуются местные жители

Жители микрорайона Морского много лет ждут нормальной дороги к своим домам. Еще пара лет, и новый район, расположенный в зеленой зоне недалеко от Обского моря, будет окончательно достроен (осталось два многоквартирных дома). И отсутствие дорог серьезно беспокоит не только жителей Морского, которых все прибавляется, но и экстренные службы, испытывающие проблемы с проездом в отдаленный район города.

Через неделю после того, как «Курьер. Среда. Бердск» в июле опубликовал репортаж из Морского, где в том числе шла речь о подъездных путях к микрорайону, власть зашевелилась. 20 июля мэр Бердска Евгений Шестернин провел выездное совещание в Морском. Обсудить тему на месте он пригласил чиновников и крупнейшего бердского бизнесмена Виктора Голубева.

Напомним, что Морской осваивали два застройщика — ИП Голубев и «Сибалмаз». Благоустройство дворов они сделали, а вот о дорогах на «большую землю» не побеспокоились. И вот бердская власть решила, что новому микрорайону нужны новые дороги.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, на выездном совещании обсудили возможность использовать участка дороги от «Чайки» до Морского для движения общественного транспорта и машин спецслужб. Благоустройство дороги, как считают в мэрии, позволит не только проложить удобный маршрут для местных жителей, но и обеспечить проезд пожарных машин. Пока сделать это сложно даже транспорту скорой помощи.

- Когда мы покупали здесь квартиру, нам обещали и детскую площадку, и магазин, и автобус, и дорогу с тротуаром. Но прошло три года, ничего мы не увидели. Такое чувство, что построили, продали и забыли, - рассказала семья, переехавшая из Кузбасса.

Многие местные жители обрадовались, когда продлили маршрут и сделали автобусную остановку у парка «Зеленый остров». Но идти до ближайших домов приходится порядка 200 метров, а до самых дальних — метров 700. Не все пожилые люди могут справиться с такими расстояниями. Остановка уже нужна в самом Морском. Но без нормальной дороги продлить маршрут общественного транспорта не представляется возможным.

- Мы вселялись два года назад, и застройщик нам объяснял, что дорогу построят, когда возведут все дома. Предполагается и автобусная остановка в самом микрорайоне, и круговое движение, и два выезда, чтобы было удобно проезжать в том числе пожаркам. Сейчас у нас только один выезд — через очень плохую дорогу. И если там кто-то застрянет... А такое уже было: случилось столпотворение, так как никто выехать не мог. А если человек умирает... - рассказал 28 июля Олег Рыжков.

Он говорит, что «будет здорово», если приведут в порядок этот участок дороги, а также сделают проездным место примыкания дороги от «Чайки» до Морского.
- Есть поворот к нашему микрорайону от дороги на берег к «Чайке». Зимой, когда снег укатают, по ней машины еще могут выезжать в город. А летом там грязища — не проехать, - отметил Олег.

Местные жители приветствуют решение власти по их дороге. И говорят, им все равно, кто построит дорогу — Голубев, Шестернин или кто-то другой. Они любому скажут «большое спасибо».

- У нас здесь живет председатель областного заксобрания Андрей Шимкив. И мимо его дома такая плохая дорога, что ой-ой-ой! Не могут сделать участок всего 150 метров! Хотя, насколько мне известно, он входил в планы по благоустройству. Нормальные строители сначала проводят инфраструктуру, дороги, а потом дома строят, - высказался Олег.

По его словам, местные жители постоянно прокалывают шины своих автомобилей, а те, кто ходит пешком, вынуждены рисковать, перемещаясь прямо по проезжей части.
- Особенно сложно в час пик: машин и людей много, дорога узкая, тротуаров нет, поворот очень неудобный — ничего не видно. В середине участка часто канализацию рвет и дорога постоянно затоплена. В ливни ни проехать невозможно, ни пешеходам пройти, - констатирует Рыжков.

За продуктами жители Морского ездят в бердские супермаркеты, ближайшая аптека находится в микрорайоне «Ясная поляна» - далековато. В школы и сады детей тоже возят за несколько километров. Но переезжая сюда люди понимали, что некоторые «блага цивилизации» серьезно удалятся. Зато живут они теперь в сосновом бору, недалеко от Обского моря, вдали от выхлопных газов и вредных примесей.

А Олег Рыжков как священнослужитель мечтает, что в Морском когда-нибудь появится маленький православный храм.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал о жалобах местных жителей на засилье малолеток на квадроциклах и на туристов, которые оставляют мусор, превращая лес и побережье в помойку.

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