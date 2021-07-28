В регионе стартовал приём заявок на бесплатный подвод газа до границ домовладений

В Новосибирской области с 26 июля начался приём заявок на заключение договоров для догазификации, которую в регионе проводит единый оператор газификации – компания ООО «Газпром газораспределение Томск». Подвод газа в рамках догазификации является для граждан бесплатным, но лишь до границ земельных участков их домовладений.
Как прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, 20 июля 2021 года Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным подписано распоряжением Правительства Российской №2000-р, согласно которому единым оператором газификации определено ООО «Газпром газификация».
«В перечень федеральных территорий и субъектов Российской Федерации, где единый оператор по газификации будет осуществлять свою деятельность вошла Новосибирская область. С 26 июля 2021 года новосибирским филиалом ООО «Газпром газораспределение Томск» начат предварительный прием заявок о заключении договоров о подключении в рамках догазификации домовладений, находящихся в газифицированных населенных пунктах. Догазификация до границ земельных участков домовладений будет осуществляться без привлечения средств граждан», – прокомментировал Денис Архипов.
Для определения включения домовладений в пообъектный план-график догазифкации необходимо уточнять информацию в соответствующих администрациях районов и городских округов, и после этого направлять заявку о заключении договора о подключении в рамках догазификации. Органам местного самоуправления даны поручения об организации информационных кампаний о бесплатной догазификации населенных пунктов с целью разъяснения порядка догазификации и сбора заявок о намерении заключить договор о подключении к газораспределительной сети.
Посещение клиентских центров ООО «Газпром газораспределение Томск» возможно только по предварительной записи и при наличии у посетителя средств индивидуальной защиты (маски и перчаток). Подробнее о записи, а также о процедуре подачи заявок, возможности онлайн-подачи заявок на подключение и иной информацией о газификации объектов можно ознакомиться на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.
Как отмечают в МинЖКХ региона, для жителей созданы возможности дистанционного решения большинства вопросов по газификации, техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования. Работы по догазификации проводятся под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области.
Напомним, что Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года дал поручение разработать чёткий план газификации домохозяйств в населённых пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Реализацию поручения Президента РФ о догазификации хозяйств и доведении газа до границ земельных участков – бесплатно для жителей региона – обсудили в Правительстве Новосибирской области в июне 2021 года.