В Москве полиция пришла с обыском к главреду The Insider

Главный редактор интернет-издания The Insider* (администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов рассказал в своем профиле в Твиттер, что к нему домой пришли с обыском. Речь идет о квартире на Литовском бульваре. Он написал подряд сразу три поста «Видимо к у меня обыск. Стучится полиция. Адвокат не помешал бы». После этого главред перестал выходить на связь.
Как сообщил один из его коллег, Доброхотов 28 июля собирался уехать из России.
Напомним, 23 июня Министерство юстиции России внесло издание The Insider в список СМИ-иноагентов. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, внесли юридическое лицо The Insider SIA.
The Insider* - администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом.