Обнаженный мужчина залез на башенный кран и требовал полицию в Новосибирске
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Обнаженный мужчина залез на башенный кран и требовал полицию в Новосибирске

2:22:337/28/2021Фото: АСТ-54
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Он кричал, что его незаконно удерживают на стройке.

Мужчина попал на стройку через забор

Вчера, 27 июля, в Новосибирске на стройке на улице Немировича-Данченко, 128 произошло ЧП. Там мужчина забрался на башенный кран и начал что-то кричать. Очевидцы вызвали на место скорую и полицию, а также сотрудников МЧС.

Сначала никто не понимал, с какой целью он забрался так высоко. 37-летний полуголый мужчина кричал им сверху, что он сбежал из реабилитационного центра, что держат там его насильно, и общаться он будет только с полицейскими. Сотрудники стройки рассказали, что он попал на их территорию через забор – сначала он устроил разборки, а потом полез на кран.

К счастью, все закончилось благополучно. Все подробности выясняют правоохранители.

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