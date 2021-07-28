Обнаженный мужчина залез на башенный кран и требовал полицию в Новосибирске

Вчера, 27 июля, в Новосибирске на стройке на улице Немировича-Данченко, 128 произошло ЧП. Там мужчина забрался на башенный кран и начал что-то кричать. Очевидцы вызвали на место скорую и полицию, а также сотрудников МЧС.
Сначала никто не понимал, с какой целью он забрался так высоко. 37-летний полуголый мужчина кричал им сверху, что он сбежал из реабилитационного центра, что держат там его насильно, и общаться он будет только с полицейскими. Сотрудники стройки рассказали, что он попал на их территорию через забор – сначала он устроил разборки, а потом полез на кран.
К счастью, все закончилось благополучно. Все подробности выясняют правоохранители.