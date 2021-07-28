В Новокузнецке отец выпавшего из окна мальчика дал его спасительнице 1000 рублей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новокузнецке отец выпавшего из окна мальчика дал его спасительнице 1000 рублей

2:48:497/28/2021Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
0

Женщина очень оскорбилась после такой благодарности.

Женщина получила тысячу рублей за спасение ребенка

В Новокузнецке отец ребенка, который на днях выпал из окна 2 этажа заплатил его спасительнице тысячу рублей. Напомним, все произошло неделю назад. 64-летняя жительница Новокузнецка Светлана Санарова возвращалась из магазина, как вдруг в окне дома по улице Сибиряков-Гвардейцев увидела полуторагодовалого малыша. До его падения вниз оставались буквально считанные секунды. Женщина молниеносно подбежала к окну и успела поймать ребенка на руки. Она даже не успела ничего сообразить, только подумала, что малыш может разбиться.

После того, как она поймала мальчика, на улицу выбежал его отец. Он протянул ей купюру в тысячу рублей, а когда она отказалась, молча засунул ей деньги в пакет. Женщина отметила, что это ее очень оскорбило, ведь спасала мальчика она не ради денег.

Грустная новость о Макsим: проблемы уже с сердцем и правым легким
«Приказ – раздеться до трусов»: что разозлило спортсменок
Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Слуцкая борется с неизлечимой болезнью
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Какие особенности русских очень раздражают американцев
Всего одна фраза: Чехия поставила на место критиков парада в РФ
Запад стонет от введенных Россией контрсанкций, — СМИ
Женщины, рожденные под этими знаками Зодиака самые неверные
ребенок выпал из окнаотблагодарил за спасение ребенкатысячу рублей за спасение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Достойная благодарность?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Беременная россиянка умерла от осложнений после коронавируса
2:47:22 7/28/2021
Беременная россиянка умерла от осложнений после коронавируса
Обнаженный мужчина залез на башенный кран и требовал полицию в Новосибирске
2:22:33 7/28/2021
Обнаженный мужчина залез на башенный кран и требовал полицию в Новосибирске
БердскМэр Бердска Шестернин привлек бизнесмена Голубева к ремонту единственной дороги до микрорайона Морского
2:13:09 7/28/2021
Мэр Бердска Шестернин привлек бизнесмена Голубева к ремонту единственной дороги до микрорайона Морского
В Москве полиция пришла с обыском к главреду The Insider
1:40:32 7/28/2021
В Москве полиция пришла с обыском к главреду The Insider
БердскСтолбы для нового забора горпарка Бердска вкопали в тротуар со стороны ул. К. Маркса
1:29:42 7/28/2021
Столбы для нового забора горпарка Бердска вкопали в тротуар со стороны ул. К. Маркса
Россиянка избила мать с коляской за прогулку на детской площадке в чужом дворе
1:16:16 7/28/2021
Россиянка избила мать с коляской за прогулку на детской площадке в чужом дворе
В регионе стартовал приём заявок на бесплатный подвод газа до границ домовладений
1:14:01 7/28/2021
В регионе стартовал приём заявок на бесплатный подвод газа до границ домовладений
В жутком ДТП в Алтайском крае погибла 7-летняя девочка
1:00:39 7/28/2021
В жутком ДТП в Алтайском крае погибла 7-летняя девочка
БердскВ лесу около пляжа "Чайка" Бердска мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку
12:51:04 7/28/2021
В лесу около пляжа "Чайка" Бердска мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку
БердскБорщевик и огромный сорняк высотой в три метра выкосили по поручению вице-мэра Владимира Захарова в Бердске
12:43:08 7/28/2021
Борщевик и огромный сорняк высотой в три метра выкосили по поручению вице-мэра Владимира Захарова в Бердске