В Новокузнецке отец выпавшего из окна мальчика дал его спасительнице 1000 рублей

В Новокузнецке отец ребенка, который на днях выпал из окна 2 этажа заплатил его спасительнице тысячу рублей. Напомним, все произошло неделю назад. 64-летняя жительница Новокузнецка Светлана Санарова возвращалась из магазина, как вдруг в окне дома по улице Сибиряков-Гвардейцев увидела полуторагодовалого малыша. До его падения вниз оставались буквально считанные секунды. Женщина молниеносно подбежала к окну и успела поймать ребенка на руки. Она даже не успела ничего сообразить, только подумала, что малыш может разбиться.
После того, как она поймала мальчика, на улицу выбежал его отец. Он протянул ей купюру в тысячу рублей, а когда она отказалась, молча засунул ей деньги в пакет. Женщина отметила, что это ее очень оскорбило, ведь спасала мальчика она не ради денег.