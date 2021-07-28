Беременная россиянка умерла от осложнений после коронавируса

В Магадане беременная женщина умерла от осложнений, которые развились у нее после коронавируса. Об этом сначала стало известно из соцсетей, а потом уже информацию подтвердили в районной больнице.
- В ночь с 22.07 на 23.07.2021 в первом инфекционном госпитале учреждения здравоохранения от последствий заражения COVID-19 скончалась пациентка. Молодая женщина находилась на определенном сроке беременности. Заболевание протекало крайне тяжело. Несмотря на все проводимые мероприятия, пациентку спасти не удалось. Одним из наиболее серьезных факторов перехода болезни в крайне тяжелую степень, закончившегося трагедией, явилось непрохождение рекомендованного ранее вакцинирования, - сообщили в медучреждении.