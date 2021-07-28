Отделение эндоскопии в клинике «Санитас» для взрослых и детей

ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОСКОПИИ:
- колоноскопия,
- гастроскопия,
- бронхоскопия.
дети и взрослые, и под наркозом
Обследование проводят врачи-эндоскописты:
Райц Алексей Андреевич и Турушева Регина Викторовна
Колоноскопия, гастроскопия, бронхоскопия под наркозом. Телефон: 373-00-03
ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОСКОПИИ:
- колоноскопия,
- гастроскопия,
- бронхоскопия.
дети и взрослые, и под наркозом
Обследование проводят врачи-эндоскописты:
Райц Алексей Андреевич и Турушева Регина Викторовна
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