Россиянин убил возлюбленную за переписку в соцсетях

На Урале суд вынес приговор мужчине, который из ревности убил свою девушку. Все произошло еще в 2019 году. Пара находилась в частном доме. Пока девушка спала, ее парень прочитал переписку и решил, что она ему изменяет. Поэтому он задушил возлюбленную, а тело скинул в погреб. Через некоторое время он выкопал яму недалеко от дома, куда и закопал любимую. После он начал отправлять с ее телефона сообщения на свой номер, где все представил так, будто девушка находится в Екатеринбурге и сообщает, что с ней все хорошо. В это же время на телефон звонили и писали ее обеспокоенные родственники, но он и не подумал им отвечать. Через несколько дней телефон он продал.
- После того как родственники убитой забеспокоились о том, что женщина не выходит на связь, оперативники отдела полиции № 29 ОВД „Заречный“ предприняли меры по выяснению всех обстоятельств. В том числе было решено проверить на детекторе лжи указанного мужчину, который, надо сказать, виду не подавал, как будто ничего не произошло, пояснял сыщикам, что женщина якобы уехала в Екатеринбург. Однако после того, как проведение полиграфа было закончено, стало ясно, что фигурант обладает информацией о деталях убийства, которые посторонний человек попросту знать не мог, и он понял, что отпираться бесполезно, рассказав всю правду о том, что произошло на самом деле. В том числе подозреваемый сам указал место сокрытия тела убитой им женщины, - сообщили в полиции.
В итоге, мужчину приговорили к 8 годам колонии строго режима.