Россиянин убил возлюбленную за переписку в соцсетях
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Россиянин убил возлюбленную за переписку в соцсетях

3:08:487/28/2021Фото: pixabay
0

Он задушил спящую девушку и сбросил тело в погреб.

Переписка стала для девушки роковой

На Урале суд вынес приговор мужчине, который из ревности убил свою девушку. Все произошло еще в 2019 году. Пара находилась в частном доме. Пока девушка спала, ее парень прочитал переписку и решил, что она ему изменяет. Поэтому он задушил возлюбленную, а тело скинул в погреб. Через некоторое время он выкопал яму недалеко от дома, куда и закопал любимую. После он начал отправлять с ее телефона сообщения на свой номер, где все представил так, будто девушка находится в Екатеринбурге и сообщает, что с ней все хорошо. В это же время на телефон звонили и писали ее обеспокоенные родственники, но он и не подумал им отвечать. Через несколько дней телефон он продал.

- После того как родственники убитой забеспокоились о том, что женщина не выходит на связь, оперативники отдела полиции № 29 ОВД „Заречный“ предприняли меры по выяснению всех обстоятельств. В том числе было решено проверить на детекторе лжи указанного мужчину, который, надо сказать, виду не подавал, как будто ничего не произошло, пояснял сыщикам, что женщина якобы уехала в Екатеринбург. Однако после того, как проведение полиграфа было закончено, стало ясно, что фигурант обладает информацией о деталях убийства, которые посторонний человек попросту знать не мог, и он понял, что отпираться бесполезно, рассказав всю правду о том, что произошло на самом деле. В том числе подозреваемый сам указал место сокрытия тела убитой им женщины, - сообщили в полиции.

В итоге, мужчину приговорили к 8 годам колонии строго режима.

Самый злопамятный и мстительный знак Зодиака: не пощадит никого
«Гнилое сердце»: за что испанец разгромил Навку одной фразой
Врач рассказала о мольбах умирающих пациентов c коронавирусом
Убит адмирал ВМФ России Лобанов: что удалось выяснить
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Умер знаменитый юморист: беда случилась за 2 недели до смерти
Год без жены: нельзя не заметить, как изменилась жизнь Норкина
Широков не стал скрывать, к чему принуждала его Проклова
Неожиданный поворот в деле Башкировой: выходка её защиты
приговорубил возлюбленнуюзадушил девушку
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новокузнецке отец выпавшего из окна мальчика дал его спасительнице 1000 рублей
2:48:49 7/28/2021
В Новокузнецке отец выпавшего из окна мальчика дал его спасительнице 1000 рублей
Беременная россиянка умерла от осложнений после коронавируса
2:47:22 7/28/2021
Беременная россиянка умерла от осложнений после коронавируса
Обнаженный мужчина залез на башенный кран и требовал полицию в Новосибирске
2:22:33 7/28/2021
Обнаженный мужчина залез на башенный кран и требовал полицию в Новосибирске
БердскМэр Бердска Шестернин привлек бизнесмена Голубева к ремонту единственной дороги до микрорайона Морского
2:13:09 7/28/2021
Мэр Бердска Шестернин привлек бизнесмена Голубева к ремонту единственной дороги до микрорайона Морского
В Москве полиция пришла с обыском к главреду The Insider
1:40:32 7/28/2021
В Москве полиция пришла с обыском к главреду The Insider
БердскСтолбы для нового забора горпарка Бердска вкопали в тротуар со стороны ул. К. Маркса
1:29:42 7/28/2021
Столбы для нового забора горпарка Бердска вкопали в тротуар со стороны ул. К. Маркса
Россиянка избила мать с коляской за прогулку на детской площадке в чужом дворе
1:16:16 7/28/2021
Россиянка избила мать с коляской за прогулку на детской площадке в чужом дворе
В регионе стартовал приём заявок на бесплатный подвод газа до границ домовладений
1:14:01 7/28/2021
В регионе стартовал приём заявок на бесплатный подвод газа до границ домовладений
В жутком ДТП в Алтайском крае погибла 7-летняя девочка
1:00:39 7/28/2021
В жутком ДТП в Алтайском крае погибла 7-летняя девочка
БердскВ лесу около пляжа "Чайка" Бердска мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку
12:51:04 7/28/2021
В лесу около пляжа "Чайка" Бердска мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку