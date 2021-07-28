Роковое Новолуние 8 августа 2021 года: Как избежать неприятностей и использовать день себе во благо
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Роковое Новолуние 8 августа 2021 года: Как избежать неприятностей и использовать день себе во благо

5:20:047/28/2021Фото: pixabay
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Поскольку в новолуние всегда обостряется шестое чувство, в это время очень благоприятно заводить новые знакомства, потому что человека вы будете чувствовать на интуитивном уровне.

ночь
В новолуние нет луны на небе

8 августа 2021 года в созвездии Льва состоится Новолуние в сложном аспекте с Ураном. Пик новолуния придется на 16:50 по московскому времени.

Проявляться влияние новолуние будет в постепенном реагировании на внезапные перемены, что потребуют гибкости вашего сознания. Самыми неприятными моментами станут преобладание жестокости, бессердечности и при этом смелости, которые характеризуются знаком Льва.  Аспект с Ураном будет приносить неприятности от противоположного пола, а успехи будут чередоваться затруднениями.

В это новолуние люди могут испытывать повышенную эмоциональность, тревожность и возбудимость. Это приведет к резкой перемене направления поведения, поэтому рекомендуется сдерживать свои эмоции и не принимать поспешных решений. Абсолютно во всех могут пробудиться эгоизм и повышенная гордость. Каждый захочет выражать своё "я" без каких-либо ограничений, однако любое проявление высокомерия может легко вызвать конфликты. Для того чтобы пережить это новолуние как можно лучше и благоприятнее, нужно всем проявлять гибкость, изобретательность и постараться сохранять хорошее настроение.

Благоприятными в этом новолунии будут проведения спортивных тренировок и соревнований, новые знакомства, а также получение новых знаний. Хорошо составлять планы на ближайший месяц, визуализировать свои желания, однако не рекомендуется приступать к исполнению намеченного плана.

Поскольку в новолуние всегда обостряется шестое чувство, в это время очень благоприятно заводить новые знакомства, потому что человека вы будете чувствовать на интуитивном уровне.

Не рекомендуется в этот день начинать новые проекты или принимать серьезные решения, способные перевернуть всю вашу жизнь. Рекомендуется отказаться от крупных покупок и больших финансовых затрат. Все деньги, которые вы потратите в новолуние, будут очень трудно возвращаться, а покупки не порадуют.

Не стоит перегружать свой организм физическими и умственными нагрузками, благоприятнее всего провести время в профилактике заболеваний и собственном отдыхе.

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