Сын получил морфин для онкобольного отца Константина Пономарева из Бердска. Лекарства хватит на два дня

Препарат морфина получил 61-летний онкобольной Константин Пономарев из Бердска.
Напомним, что Константин Пономарев долгое время не мог получить данный препарат по неизвестной ему причине. Несмотря на то, что у мужчины IV стадия рака в больнице вместо сильнодействующих препаратов ему настойчиво выдавали "Трамадол". Супруга Константина Елена неоднократно обращалась в больницу и умоляла, чтобы на просьбы ее семьи отреагировали. Женщина желала, чтобы лекарства медики привезли домой поскольку явиться в поликлинику супруги не могли. Они с трудом перемещаются по квартире, так как тяжело больны. Услышав, что у врачей сломалась служебная машина, Елена готова была оплатить медикам такси. Все для того, чтобы мужа не оставляли с адскими болями наедине. Сегодня, 28 июля в ЦГБ Бердска отправился сын Пономаревых Александр. Он просидел в очереди с доверенностью и принес необходимые лекарства отцу.
- Благодаря вам лекарства мы получили. Сделали укол морфина. По часам рассчитали, когда его поставить. Приезжал врач паллиативной помощи. Он полностью проконсультировал моего мужа и осмотрел его. Осматривал он, как настоящий профессионал. Мне есть с чем сравнить. Доктор дал все рекомендации. Он, как и психолог с ним пообщался. У Кости было достаточно тяжелое состояние. Сейчас в глазах появилась какая-то надежда,- благодарит за помощь СМИ и доктора Елена Пономарева.
Также Елена Пономарева упомянула, что препарат по назначению мужу необходимо ставить 4 раза в день, а при наступлении острых болей до 5 раз. В пачке "Морфина" содержится 10 ампул. Соответственно сейчас у Пономаревых лекарств только на 2,5 дня.
- Послезавтра сын опять поедет за лекарством. Надеюсь, что там будет не такая длительная процедура, поскольку сегодня сын просидел в очереди почти 5 часов. У врачей завис компьютер. До этого мне позвонила заведующая Наталья Михайловна. Она в очень корректной форме опросила меня, выслушала и не отключая телефон, настояла на том, чтобы морфин выдали. Звонили и из паллиативного отделения. Мужу предложили лечь в больницу, но Костя отказался, так как ему психологически там страшно, - отметила Елена.
"Курьер. Среда. Бердск" продолжает следить за развитием событий.
Редакция выражает благодарность медицинским сотрудникам за оперативность и вовремя оказанную помощь семье.