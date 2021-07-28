Сын получил морфин для онкобольного отца Константина Пономарева из Бердска. Лекарства хватит на два дня
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Сын получил морфин для онкобольного отца Константина Пономарева из Бердска. Лекарства хватит на два дня

4:48:257/28/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Еленой
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Мужчина испытывал адские боли. Пациенту вместо сильнодействующих препаратов выдавали "Трамадол", который никак не облегчал страдания больного. Сегодня, 28 июля супруга Елена смогла поставить мужу первый укол сильнодействующего лекарства.

Елена Пономарева благодарит всех за помощь ее мужу Константину

Препарат морфина получил 61-летний онкобольной Константин Пономарев из Бердска.

Напомним, что Константин Пономарев долгое время не мог получить данный препарат по неизвестной ему причине. Несмотря на то, что у мужчины IV стадия рака в больнице вместо сильнодействующих препаратов ему настойчиво выдавали "Трамадол". Супруга Константина Елена неоднократно обращалась в больницу и умоляла, чтобы на просьбы ее семьи отреагировали. Женщина желала, чтобы лекарства медики привезли  домой поскольку явиться в поликлинику супруги не могли. Они с трудом перемещаются по квартире, так как тяжело больны. Услышав, что у врачей сломалась служебная машина, Елена готова была оплатить медикам такси. Все для того, чтобы мужа не оставляли с адскими болями наедине. Сегодня, 28 июля в ЦГБ Бердска отправился сын Пономаревых Александр. Он просидел в очереди с доверенностью  и принес необходимые лекарства отцу.

- Благодаря вам лекарства мы получили. Сделали укол морфина. По часам рассчитали, когда его поставить. Приезжал врач паллиативной помощи. Он полностью проконсультировал моего мужа и осмотрел его. Осматривал он, как настоящий профессионал. Мне есть с чем сравнить. Доктор дал все рекомендации. Он, как и психолог с ним пообщался. У Кости было достаточно тяжелое состояние. Сейчас в глазах появилась какая-то надежда,- благодарит за помощь СМИ и доктора Елена Пономарева.

Также Елена Пономарева упомянула, что препарат по назначению мужу необходимо ставить 4 раза в день, а при наступлении острых болей до 5 раз. В пачке "Морфина" содержится 10 ампул. Соответственно сейчас у Пономаревых лекарств только на 2,5 дня.

- Послезавтра сын опять поедет за лекарством. Надеюсь, что там будет не такая длительная процедура, поскольку сегодня сын просидел в очереди почти 5 часов. У врачей завис компьютер. До этого мне позвонила заведующая Наталья Михайловна. Она в очень корректной форме опросила меня, выслушала и не отключая телефон, настояла на том, чтобы морфин выдали. Звонили и из паллиативного отделения. Мужу предложили лечь в больницу, но Костя отказался, так как ему психологически там страшно, - отметила Елена.

"Курьер. Среда. Бердск" продолжает следить за развитием событий.

Редакция выражает благодарность медицинским сотрудникам за оперативность и вовремя оказанную помощь семье.

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