Благоприятные даты для маникюра по лунному календарю с 1-15 августа 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Благоприятные даты для маникюра по лунному календарю с 1-15 августа 2021 года

6:20:147/28/2021Фото: pixabay
0

В августе хочется поддерживать летнее настроение, а потому довольно часто приходится делать маникюр и менять покрытие, внешний вид которого полностью зависит от женского настроения.

маникюр, ногти, наращивание
Чтобы не испортить ногтевую платину, все процедуры нужно делать в благоприятный день

Последний месяц лета это такое время, которое ассоциируется у нас с отпуском, летним отдыхом, купанием на море, а также с яркими красками природы.

На протяжении всего лета на наши руки воздействуют такие неблагоприятные факторы как ультрафиолет, вода (в результате частого купания), дачные работы. Что бы ни воздействовало на наши женские руки, нам всегда хочется выглядеть красиво и ухоженно, при этом руки и ногти, как как всегда открытая часть тела, должны выглядеть особенно ухоженно и красиво.

В августе хочется поддерживать летнее настроение, а потому довольно часто приходится делать маникюр и менять покрытие, внешний вид которого полностью зависит от женского настроения.

Для того чтобы не испортить ногтевую пластину, рекомендуется согласовывать процедуры по маникюру и стрижке ногтей с лунным календарем. В нём имеются данные обо всех благоприятных и неблагоприятных днях для проведения процедур по уходу за руками.

Для стрижки ногтей лучше всего подойдут такие даты: 7, 12, 13, 14, 15 августа 2021 года.

Для маникюра и педикюра лучшими датами названы: 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21 августа 2021 года.

Для уходовых процедур за ногтями подойдут: 1, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа 2021 года.

Открыли границу, а сейчас недовольны: жалобы Турции на россиян
Что творит сало с организмом: правда и мифы
Бестолковая смерть прямо на турбазе: что случилось с министром
«Я этого не вижу»: смелая реплика Польши о судьбе Крыма
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Сафонов показал дочь: вот кем она является на самом деле
Навку требуют наказать за резкие слова о женоподобном гимнасте
Теперь сердце: последние вести о Макsим не самые оптимистичные
Приказ раздеться до трусов вывел из себя спортсменок
маникюрлунный календарьблагоприятные дни
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы часто посещаете салон?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подростки избили ночного прохожего и отобрали у него телефон в Новосибирске
6:05:44 7/28/2021
Подростки избили ночного прохожего и отобрали у него телефон в Новосибирске
Примотанный за шею к машине труп женщины обнаружили в парке
5:51:44 7/28/2021
Примотанный за шею к машине труп женщины обнаружили в парке
Необыкновенный метеоритный дождь дельта Аквариды пролетел на Землей в ночь на 28 июля 2021
5:31:42 7/28/2021
Необыкновенный метеоритный дождь дельта Аквариды пролетел на Землей в ночь на 28 июля 2021
Репер Моргенштерн заработал 545 млн рублей за 2020 год
5:24:18 7/28/2021
Репер Моргенштерн заработал 545 млн рублей за 2020 год
Роковое Новолуние 8 августа 2021 года: Как избежать неприятностей и использовать день себе во благо
5:20:04 7/28/2021
Роковое Новолуние 8 августа 2021 года: Как избежать неприятностей и использовать день себе во благо
В России в августе резко вырастут цены на кофе
5:13:45 7/28/2021
В России в августе резко вырастут цены на кофе
БердскЛицей №7 Бердска получил штраф в 75 000 рублей
5:01:54 7/28/2021
Лицей №7 Бердска получил штраф в 75 000 рублей
В России умер мальчик от пневмонии. Мать не рассказала врачам о ВИЧ
4:57:59 7/28/2021
В России умер мальчик от пневмонии. Мать не рассказала врачам о ВИЧ
БердскСын получил морфин для онкобольного отца Константина Пономарева из Бердска. Лекарства хватит на два дня
4:48:25 7/28/2021
Сын получил морфин для онкобольного отца Константина Пономарева из Бердска. Лекарства хватит на два дня
Когда в России закончится пандемия коронавируса, рассказал руководитель "Вектора"
4:44:13 7/28/2021
Когда в России закончится пандемия коронавируса, рассказал руководитель "Вектора"