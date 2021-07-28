Благоприятные даты для маникюра по лунному календарю с 1-15 августа 2021 года

Последний месяц лета это такое время, которое ассоциируется у нас с отпуском, летним отдыхом, купанием на море, а также с яркими красками природы.
На протяжении всего лета на наши руки воздействуют такие неблагоприятные факторы как ультрафиолет, вода (в результате частого купания), дачные работы. Что бы ни воздействовало на наши женские руки, нам всегда хочется выглядеть красиво и ухоженно, при этом руки и ногти, как как всегда открытая часть тела, должны выглядеть особенно ухоженно и красиво.
В августе хочется поддерживать летнее настроение, а потому довольно часто приходится делать маникюр и менять покрытие, внешний вид которого полностью зависит от женского настроения.
Для того чтобы не испортить ногтевую пластину, рекомендуется согласовывать процедуры по маникюру и стрижке ногтей с лунным календарем. В нём имеются данные обо всех благоприятных и неблагоприятных днях для проведения процедур по уходу за руками.
Для стрижки ногтей лучше всего подойдут такие даты: 7, 12, 13, 14, 15 августа 2021 года.
Для маникюра и педикюра лучшими датами названы: 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21 августа 2021 года.
Для уходовых процедур за ногтями подойдут: 1, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа 2021 года.