Требуются автомойщики в Бердске
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28.07
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Требуются автомойщики в Бердске

4:27:397/28/2021Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
0

Оплата своевременная, работу гарантируем.

На автомойку требуются

Требуются автомойщицы (-ки).

т. 8-913-464-99-07

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