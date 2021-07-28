Против принуждения работодателя голосовать «за кого надо» подойдут ниточка и пленочка: Инструкция для избирателей Бердска

За два месяца до единого дня голосования в «Курьер. Среда. Бердск» начали поступать сообщения о том, горожан заставляют идти на выборы и отдавать голоса за конкретных кандидатов. 19 сентября 2021 года бердчанам предстоит выбрать депутатов местного горсовета и своих представителей в Госдуме.
Напомним, что в нижнюю палату парламента выборы проходят по партийным спискам — за партии и по одномандатным округам — за конкретные фамилии. Поэтому, как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» глава территориальной избирательной комиссии Бердска Наталья Фокина, каждому избирателю, пришедшему на участок, выдадут три бюллетеня — два для голосования за депутатов Госдумы и один — с фамилиями претендентов на место в бердский депутатский корпус.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на утро 28 июля в списке кандидатов бердский горсовет 210 претендентов. Но их число может измениться, так как заявления о желании баллотироваться и документы ТИК принимает до 18 часов среды. А кандидатов-одномандатников в Госдуму избирком Новосибирской области уже зарегистрировал. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Бердск входит Искитимский одномандатный округ №137.
Антивыборщикам ничего не грозит
Поскольку решается судьба второй ветви власти федерального и местного уровней на ближайшие 5 лет, для достижения цели «хороши все средства». В том числе и принуждение к голосованию. Впрочем, такой и другие незаконные способы победы на выборах применялись всегда. Стоит напомнить, что участие россиян в выборах — это право граждан. В РФ нет закона, обязывающего участвовать в голосовании. За отказ от голосования в России нет ни административной, ни уголовной, ни любой другой ответственности.
Зато ответственность предусмотрена в отношении работодателя, если он принуждает работника, угрожает сотруднику лишением премии, увольнением или другими санкциями. Чаще всего такое происходит в бюджетной сфере. Порой даже приходят официальные приказы, обязывающие всех проголосовать — за кого или за какую партию. Но и в коммерческих структурах такое случается, поскольку элиты заинтересованы в прохождении во власть своих людей, нередко они совпадают с интересами действующих муниципальных властей.
- Принуждение происходит на всяких выборах. Это зависит от уровня интересанта. На федеральных выборах — это федеральные власти, грубо говоря «Единая Россия» по вертикали власти. А в регионах — кто как продавит. В некоторых регионах городах никто никого не принуждает, а в других, наоборот, всех гонят. Все зависит от рвения местного начальника. На муниципальных выборах это зависит от вовлеченности работодателя. Может, его друг баллотируется или он сам. Все очень по-разному — в одних регионах это сплошь и рядом, а в других, скорее исключение. Так проявляется местная политическая культура и способность местного сообщества противостоять принуждению, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» политический обозреватель Тайги.инфо Алексей Мазур.
Повторим, участие гражданина России в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе принуждать его к участию или неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.
- Надо понимать, что принуждение голосовать незаконно. Тот, кого принуждают, должен написать заявление в правоохранительные органы. И тогда работодателем займутся правоохранительные органы. Но, понятно, на это мало кто решится. И тогда уважающий себя человек должен пойти на выбора, но проголосовать не так, как хочет работодатель. Для этого годятся несколько методов, - отметил Мазур.
Что делать, если вас заставляют голосовать за определенного кандидата и требуют сфотографировать бюллетень?
Это уголовное преступление, и вы можете обратиться в правоохранительные органы, собрав необходимые доказательства. Если вы не готовы к конфликту с начальством, можно взять с собой на участок нитку, сложить ее в виде галочки в нужном для работодателя месте, сфотографировать, а затем проголосовать так, как считаете нужным. Еще один вариант — нарисовать галочку на пленке, приложить к бюллетеню, а после фото удалить и отдать голос за своего кандидата. Можно сфотографировать чужой бюллетень.
Помните, что работодатель никак не может отследить итог вашего голосования. Он блефует, говоря, что может узнать, как вы голосовали. Ни у одного участника избирательного процесса, кроме избирателя, нет технической возможности проследить, за кого был отдан голос. Выданные бюллетени никак не привязаны к личным данным избирателя — они анонимны.
- Но самое важное — сообщать о принуждении со стороны работодателя в средства массовой информации или оппонентам, против кого принуждают голосовать. Это можно делать анонимно, поскольку поднимется шум. И в условиях такого шума работодатель резко снизит свою настойчивость, - отметил Мазур.
По его словам, давление со стороны работодателей на сотрудников во время выборов — довольно распространенная практика. И чем меньше люди будут молчать, тем меньше будет подобных фактов.
Столкнувшимся с принуждением со стороны чиновников или начальника следует фиксировать все факты нарушений с помощью видео- и аудиозаписей и фотографий, сообщать о нарушениях законодательства в Рострудинспекцию, территориальные и областные избирательные комиссии, ЦИК России и прокуратуру. Пришедшая на предприятие инспекция труда заодно может найти и другие нарушения, что вряд ли понравится работодателю.
Ваш голос не используют
Принуждение к получению открепительного удостоверения для голосования по месту пребывания тоже является незаконным. Но порой работодатель хитрит, объявляя день выборов рабочим — сотрудники в этом случае должны прийти на работу, а голосовать им придется по открепительным удостоверениям. Тем самым повышается явка. А этот показатель важен для местной и региональной власти, поскольку демонстрирует доверие населения к ней.
Нужно помнить, что сфальсифицировать результаты выборов путем вброса бюллетеней будет невозможно, если избиратели придут на участки и проголосуют (вне зависимости от того, где это будет – по месту жительства или по открепительному удостоверению в другом месте).
Ранее Алексей Мазур рассказывал специально для читателей "Курьер. Среда. Бердск", что из себя представляет "Партия пенсионеров" и как отличить реального кандидата от подставного.