В России умер мальчик от пневмонии. Мать не рассказала врачам о ВИЧ
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В России умер мальчик от пневмонии. Мать не рассказала врачам о ВИЧ

4:57:597/28/2021Фото: pixabay
0

Врачи целый месяц пытались ему помочь.

Ребенок скончался от пневмонии

В Ульяновске медики месяц лечили мальчика от пневмонии, но помочь ему не смогли, потому что мать умолчала о ВИЧ-инфекции. Как сообщает Лайф, впервые женщина обратилась в больницу 10 июня. Она привезла ребенка к медикам с подозрением на аппендицит, но от госпитализации отказалась. Именно тогда врачи заподозрили у него кишечное заболевание.

Плохо мальчику стало спустя несколько дней. 15 июня женщина вновь привезла его в больницу. На следующий день ребёнка доставили в инфекционную больницу с диагнозом “двусторонняя пневмония” с поражением 75% лёгких, тест на ковид оказался отрицательным. Лечение не давало результатов, и состояние мальчика ухудшилось к 4 июля, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Тогда медики вызвали мать, чтобы она дала согласие на проведение исследований. Также они попросили привезти медицинскую карту ребенка. Тогда врачи узнали, что у ребенка ВИЧ. Ее сын с момента рождения и до двух лет стоял на учёте в СПИД-центре в связи с контактом с матерью. Тогда врачи не выявили у мальчика ВИЧ и сняли с учёта.

А 9 июля врачи нашли у мальчика ВИЧ в самой последней стадии. Ему назначили лечение, но к сожалению, ребенок умер.

Могут ли кроссовки привести к плоскостопию
«Терпели и не ломались»: Россия героически обыграла США
Поясница неспроста болит: это тревожный знак организма
Шойгу хватило двух слов, чтобы описать парад в честь Дня ВМФ РФ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Драка, ушиб, смерть: внезапная гибель молодого министра РФ
Милонов резко высказался о марше голых женщин в США
«Гнилое сердце»: за что испанец разгромил Навку одной фразой
Широков не стал скрывать, к чему принуждала его Проклова
вичумер ребенокумер мальчик от пневмонии
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСын получил морфин для онкобольного отца Константина Пономарева из Бердска. Лекарства хватит на два дня
4:48:25 7/28/2021
Сын получил морфин для онкобольного отца Константина Пономарева из Бердска. Лекарства хватит на два дня
Когда в России закончится пандемия коронавируса, рассказал руководитель "Вектора"
4:44:13 7/28/2021
Когда в России закончится пандемия коронавируса, рассказал руководитель "Вектора"
БердскЗагадочные круги в поле Бердска обнаружены на карте Google Earth со спутника
4:35:29 7/28/2021
Загадочные круги в поле Бердска обнаружены на карте Google Earth со спутника
БердскПротив принуждения работодателя голосовать «за кого надо» подойдут ниточка и пленочка: Инструкция для избирателей Бердска
4:34:30 7/28/2021
Против принуждения работодателя голосовать «за кого надо» подойдут ниточка и пленочка: Инструкция для избирателей Бердска
БердскТребуются автомойщики в Бердске
4:27:39 7/28/2021
Требуются автомойщики в Бердске
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 14.07 по 22.07.2021 в Бердске
4:22:56 7/28/2021
Онлайн некролог: Кто умер с 14.07 по 22.07.2021 в Бердске
Сильные старинные обряды на 2 августа в Ильин день
4:20:53 7/28/2021
Сильные старинные обряды на 2 августа в Ильин день
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались за сутки на 28 июля в Новосибирской области
4:17:30 7/28/2021
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались за сутки на 28 июля в Новосибирской области
В России впервые с 30 июня выявили 22 420 новых зараженных за сутки на 28 июля 2021
4:10:39 7/28/2021
В России впервые с 30 июня выявили 22 420 новых зараженных за сутки на 28 июля 2021
БердскДедушка 9-летнего внука-экстремала паникует из-за дырявой рампы на площади Горького Бердска
3:58:58 7/28/2021
Дедушка 9-летнего внука-экстремала паникует из-за дырявой рампы на площади Горького Бердска