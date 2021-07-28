В России умер мальчик от пневмонии. Мать не рассказала врачам о ВИЧ

В Ульяновске медики месяц лечили мальчика от пневмонии, но помочь ему не смогли, потому что мать умолчала о ВИЧ-инфекции. Как сообщает Лайф, впервые женщина обратилась в больницу 10 июня. Она привезла ребенка к медикам с подозрением на аппендицит, но от госпитализации отказалась. Именно тогда врачи заподозрили у него кишечное заболевание.
Плохо мальчику стало спустя несколько дней. 15 июня женщина вновь привезла его в больницу. На следующий день ребёнка доставили в инфекционную больницу с диагнозом “двусторонняя пневмония” с поражением 75% лёгких, тест на ковид оказался отрицательным. Лечение не давало результатов, и состояние мальчика ухудшилось к 4 июля, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Тогда медики вызвали мать, чтобы она дала согласие на проведение исследований. Также они попросили привезти медицинскую карту ребенка. Тогда врачи узнали, что у ребенка ВИЧ. Ее сын с момента рождения и до двух лет стоял на учёте в СПИД-центре в связи с контактом с матерью. Тогда врачи не выявили у мальчика ВИЧ и сняли с учёта.
А 9 июля врачи нашли у мальчика ВИЧ в самой последней стадии. Ему назначили лечение, но к сожалению, ребенок умер.